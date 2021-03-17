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مكافآت إضافية للعاملين بالعنايات المركزة خلال الجائحة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1567
مكافآت إضافية للعاملين بالعنايات المركزة خلال الجائحة

الرياض (صدى):
قرر وزير الصحة توفيق الربيعة، منح صلاحيات صرف مكافأة إضافية للعاملين بوحدات العناية المركزة خلال جائحة كورونا، وذلك إضافة إلى المكافأة المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء.

ويتم الصرف للفئات التي تعمل بالعناية المركزة فقط من طبيب عناية مركزة، طوارئ، وتخدير. أخصائي غير طبيب تغذية إكلينيكية، اخصائي غير طبيب صيدلي اكلينيكي، تمريض عناية مركزة. أخصائي غير طبيب علاج نفسي، بحسب عكاظ.

ويشترط لصرف المكافأة الإضافية أن تكون نسبة الأشغال بالعناية المركزة لا تقل عن 40 % وصرف المكافأة الإضافية للوحدة التي ينطبق عليها الشروط وليس بشكل عام لجميع الوحدات.

وتقتصر المكافأة الإضافية على الممارسين الصحيين الذين يعملون في القطاع الصحي بوزارة الصحة، على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية وإعداد المسيرات من قبل مديريات الشؤون الصحية حسب النظام للعاملين بوحدات العناية المركزة للأشهر الثلاثة سبتمبر/‏ أكتوبر/‏ نوفمبر لعام2020.

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الصحة
كورونا
وزيرالصحة

أحدث التعليقات

خالد
هههههههه خذاريف ... الكاميرات لاتظهر الجن نهائيا .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
مشممقن يحلم بالكاس
خالد
اخر الزمان يصير المال مع التافهين
أبو عبدالله
اعطو الناس رواتب تنحل مشاكل اليمن مافي رواتب كيف يصرف الجندي ورواتب تتأخر ولا تصل كامله مخصوم منها الراتب قليل ولا يكفي. حلوا مشاكل الرواتب ليش ماترسلوا مراقبين عل موارد اليمن من يسرقها ليش التحالف يراقب الموارد في اليمن ويوزعها بالعدل عل الشعب قبل تصل للهوامير.
احمد
زمن البنات . آخر الزمان . سلتوحه وقليلة حياء

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