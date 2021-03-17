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بالفيديو.. الصحة توضح متى تبدأ المناعة بعد أخذ لقاح كورونا

Time منذ ساعة
Views 1959
بالفيديو.. الصحة توضح متى تبدأ المناعة بعد أخذ لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال " متى تبدأ المناعة بعد أخذ لقاح كورونا " .

وقال محمد العبدالعالي: " بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم لمدة أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم وتكونها جزئيا وتدريجيا " .

وأوضح: " بعد الجرعة الثانية سيحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى مستوى المناعة العالية لمقاومة هذا الفيروس " .

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتورعبدالله عسيري: " القاعدة العامة أن الحصول على جرعتي اللقاح المعتمد لا تعني بالضرورة أن الشخص يمكن أن يتوقف عن الإلتزام بالإجراءات الاحترازية " .

وتابع: " كلما في هذه المرحلة سواء من حصلوا على اللقاح أو لم يحصلوا عليه، يجب أن نتعامل مع أنفسنا كناقلين محتملين  للعدوى والأشخاص الذين نتعامل معهم كمصدر للعدوى لنا " .

Time واتساب
وزارة الصحة
لقاح كورونا
عبدالله عسيري
محمد العبدالعالي

أحدث التعليقات

خالد
هههههههه خذاريف ... الكاميرات لاتظهر الجن نهائيا .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
مشممقن يحلم بالكاس
خالد
اخر الزمان يصير المال مع التافهين
أبو عبدالله
اعطو الناس رواتب تنحل مشاكل اليمن مافي رواتب كيف يصرف الجندي ورواتب تتأخر ولا تصل كامله مخصوم منها الراتب قليل ولا يكفي. حلوا مشاكل الرواتب ليش ماترسلوا مراقبين عل موارد اليمن من يسرقها ليش التحالف يراقب الموارد في اليمن ويوزعها بالعدل عل الشعب قبل تصل للهوامير.
احمد
زمن البنات . آخر الزمان . سلتوحه وقليلة حياء

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