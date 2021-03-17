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" ‏الجمارك " تعلن عن مزاد على بضائع منوعة بميناء جدة  

Time منذ 23 دقيقة
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" ‏الجمارك " تعلن عن مزاد على بضائع منوعة بميناء جدة  

الرياض (صدى):
أعلنت الجمارك السعودية، عن مزاد على بضائع منوعة بميناء جدة، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 29/30 من شهر مارس الجاري.

واشترطت الجمارك، للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي خمسين ألف (50,000) ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، وإخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسوم المزاد، ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك، أو إيداعها في حساب الجمارك.

وتضمنت الشروط: دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 %، علاوة على قيمة البيع، كما شددت: " يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة (5) أيام للبضائع برسم الوارد عشرين (20) يوما للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى " .

وتابعت: سيتم تطبيق جميع الإحترازات لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، والتباعد بالكشف عن الحرارة الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، كما اشترطت لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك

Time واتساب
مزاد
الجمارك السعودية
ميناء جدة
بضائع منوعة

أحدث التعليقات

abdul
الاخت أميرة ، بعد التحية، الحاقا لمقال الدكتور صالح الحربي عن سرطان الپانكرياس ارجوا اضافة هذه المعلومات او في مقال منفصل عن هذا السرطان لتعمّ الفائد ، وهي منقولة من " مجموعة المراكز الامركية لعلاج السرطان ". تشمل عوامل الخطر المعروفة لسرطان البنكرياس: اولا.. العُمْر ، مع وجود ما يقرب من 90 في المائة من جميع سرطانات البنكرياس في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما وأكثر من ذلك ، ثانيا... الجنس. وجود السرطان أكثر شيوعا إلى حد ما في الرجال من دون النساء. ثالثا...السمنة . رابعا.... مرض السكري . خامسا... التهاب البنكرياس المزمن . سادسا....تليّف الكبد . سابعا...عدوى بكتيريا الهليكوباكتر بيلوري (H.pylori) ولكن ما الذي يسبب سرطان البنكرياس ؟ يحدث سرطان البنكرياس عندما تنمو الخلايا المتحولة خارج نطاق السيطرة ، مما يشكل ورما. وفي حين أن السبب الدقيق لسرطان البنكرياس غير معروف ، فإن بعض عوامل الخطر ترتبط ارتباطا قويا بالمرض ، بما في ذلك تدخين التبغ والسمنة. كما أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة سرطانية وراثية أو طفرات جينية محددة لديهم خطر أكبر في الإصابة بالمرض. والله ولي التوفيق.
اتاوي وافتخر
السواط وكمارا الابله بريجوفيتش برا ولا عاد يلعبون ابد
الملل
هذي نهاية اتباع الشيطان تفريق بين الاسرة عقوق عصيان لله ولرسوله الحمدلله اللي عافانا صدقوا اذا قالو الفن عفن مافي شخص من ذكر اونثي دخل الفن بانواعه وحصل له خير
ماتت موت الرعب والألم الفظيع
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن القوانا مسيّر يدور الطعام ..

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