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أمانة الرياض تكشف ملابسات حادثة ضاحية الواشلة

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أمانة الرياض تكشف ملابسات حادثة ضاحية الواشلة

الرياض (صدى):
كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن ملابسات وفاة الطفلة ضحية الكلاب المفترسة بضاحية الواشلة.

وقالت الأمانة في بيان لها: بمتابعة من الأمير فيصل بن بندر أمير المنطقة، أنهت اللجنة المشكلة بالأمانة تحقيقاتها بحادث الواشلة جنوب غرب العاصمة ورفعت النتائج والتوصيات العاجلة، والتي ستتم في تحييد الحيوانات الضالة.

وأضافت أن النتائج إلى أن الاختصاصات والمسؤوليات متعددة وتتشارك فيها عدد من الجهات لوجود موقع الحادثة في منطقة زراعية تبعد 55 كم عن النطاق العراني.

في حين أن النطاق الإشرافي للبلديات ينحصر عما بداخل نطاق المدن العمراني للمدن والمحافظات ويكثر بالمناطق الزراعية رمي الحيوانات النافقة من قبل ملاك المزارع؛ ما ساهم في تزايد أعداد الكلاب الضالة في ظل الالتزام بضوابط عدم التعرض للحيوانات في المناطق الواقعة خارج حدود التنمية، تماشيًّا مع أنظمة الرفق بالحيوان وتعاميم الجهات البيئة المختصة.

وخرجت اللجنة بتوصيات أبرزها ضرورة تنفيذ حملات مكثفة داخل النطاق العمراني لاستقصاء الكلاب الضالة والتكامل مع الجهات المختصة خارج النطاق وإزالة جميع الحيوانات النافقة من الأراضي المحيطة بالمزارع، إضافة إلى العمل على تأمين مستلزمات عاجلة لموارد الوقاية الصحية ومكافحة الحيوانات في المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة.

وتضمنت التوصيات تشكيل فريق مختص يحدد احياجات عمل مكافحة الحيوانات الضالة في نطاق بلديات المنطقة والتأكيد على أهمية الدور التوعوي لتوضيح خطورة رمي الجيف وبقايا الأطعمة للحيوانات الضالة بطريقة عشوائية.

ورفع أمين المنطقة تقرير اللجنة إلى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض متضمنًا التوصيات اللجنة التي وجه الأمير أمين المنطقة بتشكيلها لايجاد حلول عاجلة تسهم في تحييد الحيوانات الضالة.

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أمانة الرياض
ضاحية الواشلة

أحدث التعليقات

abdul
الاخت أميرة ، بعد التحية، الحاقا لمقال الدكتور صالح الحربي عن سرطان الپانكرياس ارجوا اضافة هذه المعلومات او في مقال منفصل عن هذا السرطان لتعمّ الفائد ، وهي منقولة من " مجموعة المراكز الامركية لعلاج السرطان ". تشمل عوامل الخطر المعروفة لسرطان البنكرياس: اولا.. العُمْر ، مع وجود ما يقرب من 90 في المائة من جميع سرطانات البنكرياس في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما وأكثر من ذلك ، ثانيا... الجنس. وجود السرطان أكثر شيوعا إلى حد ما في الرجال من دون النساء. ثالثا...السمنة . رابعا.... مرض السكري . خامسا... التهاب البنكرياس المزمن . سادسا....تليّف الكبد . سابعا...عدوى بكتيريا الهليكوباكتر بيلوري (H.pylori) ولكن ما الذي يسبب سرطان البنكرياس ؟ يحدث سرطان البنكرياس عندما تنمو الخلايا المتحولة خارج نطاق السيطرة ، مما يشكل ورما. وفي حين أن السبب الدقيق لسرطان البنكرياس غير معروف ، فإن بعض عوامل الخطر ترتبط ارتباطا قويا بالمرض ، بما في ذلك تدخين التبغ والسمنة. كما أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة سرطانية وراثية أو طفرات جينية محددة لديهم خطر أكبر في الإصابة بالمرض. والله ولي التوفيق.
اتاوي وافتخر
السواط وكمارا الابله بريجوفيتش برا ولا عاد يلعبون ابد
الملل
هذي نهاية اتباع الشيطان تفريق بين الاسرة عقوق عصيان لله ولرسوله الحمدلله اللي عافانا صدقوا اذا قالو الفن عفن مافي شخص من ذكر اونثي دخل الفن بانواعه وحصل له خير
ماتت موت الرعب والألم الفظيع
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن القوانا مسيّر يدور الطعام ..

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