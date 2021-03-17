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5 نصائح لخفض فاتورة الكهرباء مع المكيفات 

Time منذ 44 دقيقة
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5 نصائح لخفض فاتورة الكهرباء مع المكيفات 

الرياض (صدى):
دعا جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إلى ضرورة اتباع نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء مع المكيفات، بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف.

وتضمنت النصائح: " اختيار المكيف المناسب لمساحة الغرفة، مع شراء أنواع تكييف موفرة للطاقة، وضرورة تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لاستهلاك أقل للطاقة، وسد الثقوب والثغرات بجوار التكييف لمنع تسرب الهواء الحار مع وضع حشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ " .

وتشمل النصائح أيضا: "إغلاق الستائر العازلة للحرارة، والتأكد من وقف تشغيل التكييف عند مغادرة المنزل، وضبط حرارته عند 25 درجة مئوية (75 فهرنهايت)، باعتبارها الدرجة المثالية لتبريد مريح للجهاز "  .

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فاتورة الكهرباء
المكيفات
جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
اسألو الله.....والناس نيام بالاسحار ان يجعل كتابه ... اكبر همكم ومبلغ علمكم وروضة قلوبكم وزوال همكم وجلاء كربكم... فو الله لإن استجاب الله لكم .. فستقسمون انكم دخلتم الجنة ونلتم نعيمها بدنياكم ...
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,

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