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إزالة 52 لوحة إعلانية مخالفة بمخططات ولي العهد

Time منذ 49 دقيقة
Views 1470
إزالة 52 لوحة إعلانية مخالفة بمخططات ولي العهد

مكة المكرمة (صدى):
أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية جنوب مكة الفرعية اللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة التي توضع بغرض الدعاية والإعلان على الشوارع والأرصفة.

ويأتي ذلك ضمن نطاق البلدية الإشرافي وفي إطار جهودها؛ لتحقيق أفضل الخدمات البلدية والمحافظة على سلامة وراحة السكان ومرتادي الطرق.

وذكرت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بإزالة 52 لوحة إعلانية متفاوتة الأحجام والمقاسات، وُضِعت بطرق عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات، كونها غير مستوفية للاشتراطات الفنية واللوائح التنظيمية.

كما تمت إزالة عدد من الجلسات الخارجية العشوائية بمخططات ولي العهد بالعاصمة المقدسة.

وأكَّدت وكالة البلديات مواصلة الحملات الرقابية ومتابعة تلك التجاوزات التي تخالف التعليمات المنصوص عليها ضمن لائحة الجزاءات والغرامات، ولن تتهاون بمعاقبة المخالفين والمتجاوزين حسب ما نصت عليه التعليمات.

 

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أمانة العاصمة المقدسة
العاصمة المقدسة
مخططات ولي العهد

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
اسألو الله.....والناس نيام بالاسحار ان يجعل كتابه ... اكبر همكم ومبلغ علمكم وروضة قلوبكم وزوال همكم وجلاء كربكم... فو الله لإن استجاب الله لكم .. فستقسمون انكم دخلتم الجنة ونلتم نعيمها بدنياكم ...
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,

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