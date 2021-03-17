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" الصحة " تكشف تفاصيل جديدة حول الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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" الصحة " تكشف تفاصيل جديدة حول الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم ضبط مخالفة الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

وأكد متحدث الصحة، أنه لا توجد منصات لحجز اللقاح، سوى المنصة المعتمدة " تطبيق صحتي " ، موضحا أن الحجز لأخذ اللقاح متاح للجميع ومجاناً عبر التطبيق في كافة مواقع تقديم التطعيم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن  اليوم الأربعاء، عن تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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وزارة الصحة
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لقاح كورونا

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
اسألو الله.....والناس نيام بالاسحار ان يجعل كتابه ... اكبر همكم ومبلغ علمكم وروضة قلوبكم وزوال همكم وجلاء كربكم... فو الله لإن استجاب الله لكم .. فستقسمون انكم دخلتم الجنة ونلتم نعيمها بدنياكم ...
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,

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