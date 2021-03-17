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الاتحاد يسدد مستحقات باوك اليوناني في صفقة التعاقد مع بريجوفيتش

Time منذ ساعة
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الاتحاد يسدد مستحقات باوك اليوناني في صفقة التعاقد مع بريجوفيتش

ماجد محمد (صدى):
تمكن مجلس إدارة نادي الاتحاد، من سداد جميع مستحقات باوك اليوناني، في صفقة التعاقد مع المهاجم الصربي أليكساندر بريجوفيتش.

وكان الاتحاد، قد تعاقد مع بريجوفيتش، في يناير 2019، قادمًا من صفوف الفريق بنادي باوك، في عقد لمدة 4 سنوات ونصف.

وذكرت تقارير صحفية أن العملاق اليوناني، تسلم مبلغ 10 ملايين يورو، وهي كامل قيمة صفقة انتقال المهاجم الصربي، إلى قلعة العميد.

ويذكر أن الاتحاد تعرض للحرمان من التعاقدات، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2021"؛ بسبب ديون مستحقة على النادي، تقدر بأكثر من 50 مليون ريال.

Time واتساب
باوك اليوناني
بريجوفيتش

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اسعد الدلخ
اسألو الله.....والناس نيام بالاسحار ان يجعل كتابه ... اكبر همكم ومبلغ علمكم وروضة قلوبكم وزوال همكم وجلاء كربكم... فو الله لإن استجاب الله لكم .. فستقسمون انكم دخلتم الجنة ونلتم نعيمها بدنياكم ...
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,

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