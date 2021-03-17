الاتحاد يسدد مستحقات باوك اليوناني في صفقة التعاقد مع بريجوفيتش

ماجد محمد (صدى):
تمكن مجلس إدارة نادي الاتحاد، من سداد جميع مستحقات باوك اليوناني، في صفقة التعاقد مع المهاجم الصربي أليكساندر بريجوفيتش.
وكان الاتحاد، قد تعاقد مع بريجوفيتش، في يناير 2019، قادمًا من صفوف الفريق بنادي باوك، في عقد لمدة 4 سنوات ونصف.
وذكرت تقارير صحفية أن العملاق اليوناني، تسلم مبلغ 10 ملايين يورو، وهي كامل قيمة صفقة انتقال المهاجم الصربي، إلى قلعة العميد.
ويذكر أن الاتحاد تعرض للحرمان من التعاقدات، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2021"؛ بسبب ديون مستحقة على النادي، تقدر بأكثر من 50 مليون ريال.