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بالفيديو..قصة أقدم مربية تعلم على يدها المئات منهم والدة خادم الحرمين

Time منذ ساعة
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بالفيديو..قصة أقدم مربية تعلم على يدها المئات منهم والدة خادم الحرمين

الرياض (صدى):
كشف مدير الإشراف التربوي بتعليم الأفلاج تركي الشنار عن قصة أقدم مربية " معلمة " تلقى على يدها التعليم مشايخ وطلبة علم.

وقال الشنار في مقطع فيديو " معالم من تراثنا " للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، من أمام منزل المربية الفاضلة بتلى بنت محمد بن سرهيد " سرهيدة " ؛ إنه كان يتلقى على يدها العديد من الطلاب والطالبات وخرجت الكثير من المشايخ وطلبة العلم.

وأضاف أنه كان يتلقى تعليم القرآن على يدها نحو 30 من الصبيان و30 من الفتيات على فترتين صباحية ومسائية.

وتابع أن من ضمن الذين تخرجوا على يدها الشيخ سعود بن محمد الرشود، والشيخ عبدالله بن محمد العتيق، والشيخ عبدالله بن عبيد الخميسة، وكذلك من ضمن التي درست والدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حصة السديري.

واختتم: توفيت عام 1357هـ ولما رؤيت قصتها للملك خالد بن عبدالعزيز دعا لها وسدد عنها مديونية بمبلغ 1200 ريال فرنسي.

Time واتساب
الأفلاج
خادم الحرمين
تركي الشنار

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
اسألو الله.....والناس نيام بالاسحار ان يجعل كتابه ... اكبر همكم ومبلغ علمكم وروضة قلوبكم وزوال همكم وجلاء كربكم... فو الله لإن استجاب الله لكم .. فستقسمون انكم دخلتم الجنة ونلتم نعيمها بدنياكم ...
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
اسعد الدلخ
نصيحه رقم 6 من مجرب.. تأكد من صحة استهلاكك في فاتورة الكهرب.. وطبززز القراءات على الواقع
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,
راي
ابو وليد شوري عليك اترك السخريه من عباد الله اوشجع فريقك بئدب اذا كنت رياضي,ما ادري ويش حاشر خشمك في هذا الموضوع الاشي واحد الحسد والقراده اللتي تعيشها ضد الفرق المنافسه لفريقك,,,,,,,,

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