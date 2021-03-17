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شاهد.. قصة مواطن حصل على الدكتوراة من سرير المرض رغم إصابته بالسرطان 

Time منذ 10 دقائق
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شاهد.. قصة مواطن حصل على الدكتوراة من سرير المرض رغم إصابته بالسرطان 

الرياض (صدى):
روى سفير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، الدكتور حمد بن جروان، قصة حصوله على الدكتوراة من سرير المرض رغم إصابته بالسرطان.

وقال حمد بن جروان في مقطع فيديو نشره:"يوم مناقشة الدكتوراه كان حلمًا عظيمًا وصعب جدًا بالرغم من الغربة والسرطان والدراسة والعلاج".

وأوضح:" ذلك كان هذا اليوم من أعظم الأيام، وهو حصولي على الدكتوراه من سرير المرض"، موضحا:"يوم عظيم وفرحة عظيمة، ما أعظم عطايا الرب وما أعظم أقداره كل شئ تيسر مقابل مرض فقط".

وتابع:"إذا أخرجت فكرة الموت من دماغك وإنك هتكون بسبب المرض هذا، هذي أهم نقطة هتخليك مستقر وأنت عايش مع مرضك، فأنسى موضوع الموت محدد لأن أجلك معلوم، يعني هتموت في يومك، اللي مكتوب لك مرض ولا بدون مرض".

Time واتساب
مرض السرطان
حمد بن جروان
الجمعية السعودية لمكافحة السرطان

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
ابو فهد
فرق المؤخره لي ينصك بثلاثه بعدين لاتشبه لاعب دقم خشومكم دقم خلا صياحكم بكل قناة على الاقل هو مع فريق يشرف مو فريق يطرد من اسياء طرد قدام العالم بعدين تبطي انت وفريقك ابو بطولات نادك والمشيقح ههههه يكفي انه حقق هداف العالم لو تجمع كل لاعبينكم ودفعون ماحد اخذها يابو ثلاثه
abdul
على الله مو كتب خلاعة وإثارة و قصص بوليسية
يوسف العسيس
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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