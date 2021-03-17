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انتحار حارس أردوغان الشخصي

Time منذ 22 دقيقة
Views 1437
انتحار حارس أردوغان الشخصي

أنقرة (صدى):
انتحر الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ترك رسالة بخط يده، تفيد بأن إقدامه على هذه الخطوة جاءت للتخلص من الإذلال والإهانة التي يتعرض لها من جانب أردوغان.

وذكرت تقارير تركية أن الحارس الشخصي لأردوغان، ترك رسالة تشير إلى الإهانات والتهديدات التي حدثت له أثناء العمل.

وكشف زملاء الضابط محمد علي بولوت، أنهم عثروا على جثته عندما ذهبوا إلى شقته للاطمئنان عليه بعد تغيبه عن العمل وإغلاق هاتفه.

وقال بولوت في رسالة انتحاره، التي وجدها زملاؤه مكتوبة بخط اليد: «يجب أن تتعامل مع موظفيك بطريقة أفضل، بدلًا من إهانتهم وتهديدهم بالطرد التعسفي، وإذلالهم وجعلهم كاذبين.. كل رجل منّا له كبرياؤه، ولم أستطع تحمل كل هذه الإهانات».

وكتب الحارس الشخصي للرئيس اسم شخصين يحملان الأحرف الأولى من اسم «C.B». و«A.Ö»، قائلًا: «أتمنى لو تعاملتم مع الموظفين بشكل أفضل وسألتم عن حالهم»، مشيرًا إلى أنه «لا يريد أن يحضر جنازته أي من رؤسائه، باستثناء قائد واحد من الشرطة».

Time واتساب
أردوغان
رجب طيب أردوغان

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
ابو فهد
فرق المؤخره لي ينصك بثلاثه بعدين لاتشبه لاعب دقم خشومكم دقم خلا صياحكم بكل قناة على الاقل هو مع فريق يشرف مو فريق يطرد من اسياء طرد قدام العالم بعدين تبطي انت وفريقك ابو بطولات نادك والمشيقح ههههه يكفي انه حقق هداف العالم لو تجمع كل لاعبينكم ودفعون ماحد اخذها يابو ثلاثه
abdul
على الله مو كتب خلاعة وإثارة و قصص بوليسية
يوسف العسيس
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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