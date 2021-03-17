هدافة الدوري النسائي: أتمنى أن أنتقل إلى فريق مانشستر سيتي

نواف السالم (صدى):
كشفت، فرح جفري، وصاحبة لقب الهدافة في أول نسخة من بطولة الدوري السعودي النسائي، عن بدايتها مع كرة القدم.
وقالت فرح جفري : كانت بدايتي في عالم كرة القدم من المنزل مع والدي، وساهم بتدريبي وتطويري بشكل كبير لإبراز موهبتي وأنا بهذا العمر.. الكرة شغف لدي منذ الصغر وحلم يكبر معي يومًا بعد يوم، وفقا لـ " جول ".
وأضافت فرح جفري : أن سر لقب الـf16 هو الجمهور، أطلقه علي نسبة إلى أول حرف من اسمي بجانب رقم القميص الخاص بي، ويتشابه الاسم مع إحدى الطائرات المقاتلة.
وتابعت: " أتمنى أن أنتقل إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.. ومثلي الأعلى هو كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وفي المملكة مثلي الأعلى محمد نور نجم الاتحاد، وكنت أتمنى اللعب بجوار الأرجنتيني مارادونا " .
واستكملت: " أشجع فريق الاتحاد، وبكل تأكيد أتمنى أن أمثله يومًا ما.. وعودة الاتحاد للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم يجعله أكثر حماسًا " .