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هدافة الدوري النسائي: أتمنى أن أنتقل إلى فريق مانشستر سيتي

Time منذ 25 دقيقة
Views 1526
هدافة الدوري النسائي: أتمنى أن أنتقل إلى فريق مانشستر سيتي

نواف السالم (صدى):
كشفت، فرح جفري، وصاحبة لقب الهدافة في أول نسخة من بطولة الدوري السعودي النسائي، عن بدايتها مع كرة القدم.

وقالت فرح جفري : كانت بدايتي في عالم كرة القدم من المنزل مع والدي، وساهم بتدريبي وتطويري بشكل كبير لإبراز موهبتي وأنا بهذا العمر.. الكرة شغف لدي منذ الصغر وحلم يكبر معي يومًا بعد يوم، وفقا لـ " جول ".

وأضافت فرح جفري : أن سر لقب الـf16 هو الجمهور، أطلقه علي نسبة إلى أول حرف من اسمي بجانب رقم القميص الخاص بي، ويتشابه الاسم مع إحدى الطائرات المقاتلة.

وتابعت: " أتمنى أن أنتقل إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.. ومثلي الأعلى هو كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وفي المملكة مثلي الأعلى محمد نور نجم الاتحاد، وكنت أتمنى اللعب بجوار الأرجنتيني مارادونا " .

واستكملت: " أشجع فريق الاتحاد، وبكل تأكيد أتمنى أن أمثله يومًا ما.. وعودة الاتحاد للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم يجعله أكثر حماسًا " .

 

Time واتساب
لاعبة فريق جدة إيجلز
فرح جفري

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
ابو فهد
فرق المؤخره لي ينصك بثلاثه بعدين لاتشبه لاعب دقم خشومكم دقم خلا صياحكم بكل قناة على الاقل هو مع فريق يشرف مو فريق يطرد من اسياء طرد قدام العالم بعدين تبطي انت وفريقك ابو بطولات نادك والمشيقح ههههه يكفي انه حقق هداف العالم لو تجمع كل لاعبينكم ودفعون ماحد اخذها يابو ثلاثه
abdul
على الله مو كتب خلاعة وإثارة و قصص بوليسية
يوسف العسيس
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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