روسيا تعلق على تصريحات " بايدن " المثيرة للجدل عن " بوتين "

واشنطن (صدى):
علق رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسيسلاف فولودين، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال فيتسيسلاف فولودين، إنها هستيريا عجز وإهانة لجميع الروس، موضحا: " بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه، هذه هستيريا ناجمة عن العجز، بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه بمثابة تهجم على بلدنا، بحسب " روسيا اليوم ".
يذكر أن جو بايدن قال في تصريحات سابقة إن بوتين سيدفع الثمن، لقاء ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.