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روسيا تعلق على تصريحات " بايدن " المثيرة للجدل عن " بوتين "

Time منذ 42 دقيقة
Views 1620
روسيا تعلق على تصريحات " بايدن " المثيرة للجدل عن " بوتين "

واشنطن (صدى):
علق رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسيسلاف فولودين، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فيتسيسلاف فولودين، إنها هستيريا عجز وإهانة لجميع الروس، موضحا: " بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه، هذه هستيريا ناجمة عن العجز، بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه بمثابة تهجم على بلدنا، بحسب " روسيا اليوم ".

يذكر أن جو بايدن قال في تصريحات سابقة إن بوتين سيدفع الثمن، لقاء ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.

 

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فلاديمير بوتين
جو بايدن
فيتسيسلاف فولودين

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
ابو فهد
فرق المؤخره لي ينصك بثلاثه بعدين لاتشبه لاعب دقم خشومكم دقم خلا صياحكم بكل قناة على الاقل هو مع فريق يشرف مو فريق يطرد من اسياء طرد قدام العالم بعدين تبطي انت وفريقك ابو بطولات نادك والمشيقح ههههه يكفي انه حقق هداف العالم لو تجمع كل لاعبينكم ودفعون ماحد اخذها يابو ثلاثه
abdul
على الله مو كتب خلاعة وإثارة و قصص بوليسية
يوسف العسيس
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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