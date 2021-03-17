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الكشف عن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة

Time منذ ساعة
Views 1946
الكشف عن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه بإمكان المستفيدين من تطبيق " اعتمرنا " تكرار العمرة بعد أدائها وانتهاء التصريح الحالي، في حين يمكن إصدار تصريح جديد في أقرب فرصة متاحة في حال إلغاء التصريح السابق.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن التنظيم الحالي لحجز العمرة يسمح بإصدار تصريح كل 15 يوما، مبينة أن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 عاماً، وفقا للزميلة "عكاظ".

وعن إمكانية إصدار التصاريح، لفتت وزارة الحج والعمرة إلى أنها متاحة حتى 18 شعبان الجاري فقط، أي نهاية شهر مارس، موضحة أن الإمكانية تتاح يوميا على تطبيق " اعتمرنا "، وأن خدمة النقل اختيارية.

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وزارة الحج والعمرة
التصاريح
تطبيق اعتمرنا

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
ابو فهد
فرق المؤخره لي ينصك بثلاثه بعدين لاتشبه لاعب دقم خشومكم دقم خلا صياحكم بكل قناة على الاقل هو مع فريق يشرف مو فريق يطرد من اسياء طرد قدام العالم بعدين تبطي انت وفريقك ابو بطولات نادك والمشيقح ههههه يكفي انه حقق هداف العالم لو تجمع كل لاعبينكم ودفعون ماحد اخذها يابو ثلاثه
abdul
على الله مو كتب خلاعة وإثارة و قصص بوليسية
يوسف العسيس
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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