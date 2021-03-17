الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. القحطاني يكشف عن الهدف من منظومة نظام التخصيص 

Time منذ ساعة
Views 1675
بالفيديو.. القحطاني يكشف عن الهدف من منظومة نظام التخصيص 

الرياض (صدى):
قال نائب الرئيس للشؤون القانونية بالمركز الوطني للتخصيص، سلطان القحطاني، إن منظومة نظام التخصيص تضمن حوكمة وعدالة وشفافية إجراءات طرح المشاريع للقطاع الخاص.

وأضاف سلطان القحطاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة " الإخبارية " أن نظام التخصيص أتاح للعديد من الجهات الحكومية أن تعمل على بناء مشاريع بنية تحتية، بشكل أكثر كفاءة بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح سلطان القحطاني، أن  الهدف من نظام التخصيص هو توفير الخدمة بجودة عالية، وأن تكون شمولية بشكل أكثر، حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين وبتكاليف أقل.

Time واتساب
القطاع الخاص
سلطان القحطاني
منظومة نظام التخصيص

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
ابو فهد
فرق المؤخره لي ينصك بثلاثه بعدين لاتشبه لاعب دقم خشومكم دقم خلا صياحكم بكل قناة على الاقل هو مع فريق يشرف مو فريق يطرد من اسياء طرد قدام العالم بعدين تبطي انت وفريقك ابو بطولات نادك والمشيقح ههههه يكفي انه حقق هداف العالم لو تجمع كل لاعبينكم ودفعون ماحد اخذها يابو ثلاثه
abdul
على الله مو كتب خلاعة وإثارة و قصص بوليسية
يوسف العسيس
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

أخر الأخبار

الاتحاد يسدد مستحقات باوك اليوناني في صفقة التعاقد مع بريجوفيتش
الاتحاد يسدد مستحقات باوك اليوناني في صفقة التعاقد مع بريجوفيتش
Time منذ 3 دقائق Views 1109
شاهد.. قصة مواطن حصل على الدكتوراة من سرير المرض رغم إصابته بالسرطان 
شاهد.. قصة مواطن حصل على الدكتوراة من سرير المرض رغم إصابته بالسرطان 
Time منذ 9 دقائق Views 1205
مدرب الهلال يكشف عن أمنيته بشأن بطولة الدوري 
مدرب الهلال يكشف عن أمنيته بشأن بطولة الدوري 
Time منذ 14 دقيقة Views 1313
انتحار حارس أردوغان الشخصي
انتحار حارس أردوغان الشخصي
Time منذ 21 دقيقة Views 1414
هدافة الدوري النسائي: أتمنى أن أنتقل إلى فريق مانشستر سيتي
هدافة الدوري النسائي: أتمنى أن أنتقل إلى فريق مانشستر سيتي
Time منذ 24 دقيقة Views 1511
شاهد.. أول تعليق من والدة حلا الترك بعد صدور حكم بحبسها
شاهد.. أول تعليق من والدة حلا الترك بعد صدور حكم بحبسها
Time منذ 30 دقيقة Views 468
الغذاء والدواء تحذر من منتج للعناية بالبشرة
الغذاء والدواء تحذر من منتج للعناية بالبشرة
Time منذ 33 دقيقة Views 1399
زوجته تنتظر الورد ولا كأنه يشوفها .. هذا أولها
زوجته تنتظر الورد ولا كأنه يشوفها .. هذا أولها
Time منذ 36 دقيقة Views 332
سوداني مع ناقة ضخمة البنية
سوداني مع ناقة ضخمة البنية
Time منذ 36 دقيقة Views 434
لاعب يسجل هدف عالمي
لاعب يسجل هدف عالمي
Time منذ 37 دقيقة Views 300