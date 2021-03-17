موقف ريال مدريد بعد إصابة هازارد للمرة العاشرة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية أن إيدين هازارد، سيضطر اللجوء إلى حل أخير، من أجل التخلص من كابوس الإصابات الذي يلاحقه منذ انضمامه إلى ريال مدريد.
ويذكر أن هازارد يعاني حاليا من إصابة في القطنية، حيث من المقرر أن يغيب عن الملاعب لـ 4 أسابيع.
وذكرت التقارير أن الجهاز الطبي لريال مدريد، لا يرى بأن هازارد، في حاجة لعملية جراحية، حيث يحتاج فقط للسير وفقا لبرنامج تأهيلي بدون التسرع في عودته.
وأضافت أن الجهاز الطبي لريال مدريد، لا يرى بأن هناك أساس علمي يربط إصاباته الحالية بالشريحة التي في كاحله، التي وضعها في بداية مشواره مع الفريق الملكي.
وأعلن طبيب المنتخب البلجيكي، بالأمس بأن هازارد يحتاج لإجراء جراحة في الكاحل، من أجل التخلص من الإصابات التي تضربه بشكل متتالي.
وتعد هذه الإصابة هي العاشرة لهازارد منذ انتقاله لريال مدريد، قادمًا من تشيلسي في صيف 2019.