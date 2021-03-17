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موقف ريال مدريد بعد إصابة هازارد للمرة العاشرة

Time منذ ساعة
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موقف ريال مدريد بعد إصابة هازارد للمرة العاشرة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية أن إيدين هازارد، سيضطر اللجوء إلى حل أخير، من أجل التخلص من كابوس الإصابات الذي يلاحقه منذ انضمامه إلى ريال مدريد.

ويذكر أن هازارد يعاني حاليا من إصابة في القطنية، حيث من المقرر أن يغيب عن الملاعب لـ 4 أسابيع.

وذكرت التقارير أن الجهاز الطبي لريال مدريد، لا يرى بأن هازارد، في حاجة لعملية جراحية، حيث يحتاج فقط للسير وفقا لبرنامج تأهيلي بدون التسرع في عودته.

وأضافت أن الجهاز الطبي لريال مدريد، لا يرى بأن هناك أساس علمي يربط إصاباته الحالية بالشريحة التي في كاحله، التي وضعها في بداية مشواره مع الفريق الملكي.

وأعلن طبيب المنتخب البلجيكي، بالأمس بأن هازارد يحتاج لإجراء جراحة في الكاحل، من أجل التخلص من الإصابات التي تضربه بشكل متتالي.

وتعد هذه الإصابة هي العاشرة لهازارد منذ انتقاله لريال مدريد، قادمًا من تشيلسي في صيف 2019.

Time واتساب
ريال مدريد
هازارد

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
اسعد الدلخ
شفاك الله وكل مسلم... ليتك استبدل هذه الشهاده.. بشهادة القرآن فتكون ممن يشهد ويشفع له يوم يجعل الولدان شيبا... كتبه سماحة الشيخ المحدث الدلخ..
ابو فهد
فرق المؤخره لي ينصك بثلاثه بعدين لاتشبه لاعب دقم خشومكم دقم خلا صياحكم بكل قناة على الاقل هو مع فريق يشرف مو فريق يطرد من اسياء طرد قدام العالم بعدين تبطي انت وفريقك ابو بطولات نادك والمشيقح ههههه يكفي انه حقق هداف العالم لو تجمع كل لاعبينكم ودفعون ماحد اخذها يابو ثلاثه
abdul
على الله مو كتب خلاعة وإثارة و قصص بوليسية
يوسف العسيس
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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