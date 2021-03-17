بالفيديو.. لحظة تدمير زورق مفخخ يتبع مليشيا الحوثي قبل هجوم وشيك

صنعاء (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة تدمير المقاتلات السعودية زورق مفخخ يتبع لمليشيا الحوثي قبيل تنفيذ هجوم وشيك مقابل الصليف بالحديدة.
وأضاف التحالف العربي، أن ميليشيا الحوثي تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.
وأكد التحالف العربي على أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
يذكر أن التحالف العربي، أعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.
وقال التحالف إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية، التي تنفذها بشكل ممنهج مليشيا الحوثي.