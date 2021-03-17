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بالفيديو.. لحظة تدمير زورق مفخخ يتبع مليشيا الحوثي قبل هجوم وشيك

Time منذ 20 دقيقة
Views 1405
بالفيديو.. لحظة تدمير زورق مفخخ يتبع مليشيا الحوثي قبل هجوم وشيك

صنعاء‎ (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة تدمير المقاتلات السعودية زورق مفخخ يتبع لمليشيا الحوثي قبيل تنفيذ هجوم وشيك مقابل الصليف بالحديدة.

وأضاف التحالف العربي، أن ميليشيا الحوثي تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.

وأكد التحالف العربي على أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

يذكر أن التحالف العربي، أعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية، التي تنفذها بشكل ممنهج مليشيا الحوثي.

 

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الحديدة
الحوثي
التحالف العربي
الصليف

أحدث التعليقات

ابو رعد
صلاتك سر نجاحك في الدنيا والآخرة والعاقل من يجمع الحسنيين
سهااام
ياريت قبل يعدموهم يقطعوا اياديهم ورجولهم ويفقعوا عيونهم ويتركوهم يعانوا كم يوم وبعدين يعدموهم
محمد العتيبي
انا سويت مخالفة مرورية حزام الأمان وصورني العسكري وجاني على الجوال عكس شارع بثلاثة آلاف ريال سويت اعتراض رفض راجعت المرور قلي تروح مكان المخالفة في نفس المدينة التي وقعت فيها المخالفه وتبعد 1400 كيلو عن سكني
الشمال
الهجينة حولهالعجينة وخبزها وكلها مع طاسة فول قال اية هونداي عجينة ١٣١
محمد
اخبرها خجولة تستحي غريبة فجأة طار الحياء منها

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