بالأسماء.. حكام مواجهات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
حددت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم قائمة الأسماء المكلفة بقيادة مواجهات الجولة الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأسندت اللجنة للدولي تركي الخضير مهمة قيادة مواجهة الفتح والأهلي، الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، وكلفت الحكم خالد الطريس بإدارة مباراة الرائد والاتحاد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في حين سيتولى الحكم محمد الحربي لقاء النصر والباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض، وفقا للزميلة "الرياضية".
ومن المفترض أن يدير ماجد الشمراني مباراة الشباب والتعاون على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، السبت، كما أن الزامببي جاني سيكازوي سيقود مباراة الهلال والقادسية في اليوم ذاته على أن يسانده الجامبي بكاري جاساما كحكم VAR.