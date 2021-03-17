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بالأسماء.. حكام مواجهات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين

Time منذ 33 دقيقة
Views 1570
بالأسماء.. حكام مواجهات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
حددت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم قائمة الأسماء المكلفة بقيادة مواجهات الجولة الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأسندت اللجنة للدولي تركي الخضير مهمة قيادة مواجهة الفتح والأهلي، الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، وكلفت الحكم خالد الطريس بإدارة مباراة الرائد والاتحاد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في حين سيتولى الحكم محمد الحربي لقاء النصر والباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض، وفقا للزميلة "الرياضية".

ومن المفترض أن يدير ماجد الشمراني مباراة الشباب والتعاون على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، السبت، كما أن الزامببي جاني سيكازوي سيقود مباراة الهلال والقادسية في اليوم ذاته على أن يسانده الجامبي بكاري جاساما كحكم VAR.

 

Time واتساب
الاتحاد
الفتح
الأهلي
الرائد
تركي الخضير
خالد الطريس

أحدث التعليقات

ابو رعد
صلاتك سر نجاحك في الدنيا والآخرة والعاقل من يجمع الحسنيين
سهااام
ياريت قبل يعدموهم يقطعوا اياديهم ورجولهم ويفقعوا عيونهم ويتركوهم يعانوا كم يوم وبعدين يعدموهم
محمد العتيبي
انا سويت مخالفة مرورية حزام الأمان وصورني العسكري وجاني على الجوال عكس شارع بثلاثة آلاف ريال سويت اعتراض رفض راجعت المرور قلي تروح مكان المخالفة في نفس المدينة التي وقعت فيها المخالفه وتبعد 1400 كيلو عن سكني
الشمال
الهجينة حولهالعجينة وخبزها وكلها مع طاسة فول قال اية هونداي عجينة ١٣١
محمد
اخبرها خجولة تستحي غريبة فجأة طار الحياء منها

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