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إيقاف لاعب 3 مباريات بسبب طريقة احتفاله بهدفه

Time منذ 59 دقيقة
Views 1822
إيقاف لاعب 3 مباريات بسبب طريقة احتفاله بهدفه

وكالات (صدى):
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، معاقبة لاعب فريق القوة الجوية، إبراهيم بايش، بالإيقاف لثلاث مباريات وفرض غرامة مقدارها 3 ملايين دينار عراقي.

وقالت اللجنة «بعد اطلاع اللجنة على التصوير المرئي للمباراة وما تلاها، كذلك مراجعة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر حركة لاعب القوة الجوية (ابراهيم بايش) في طريقة احتفاله بالهدف".

وأضافت : "لكون مثل هذه الحركات تُعد محرمة وممنوعة محليا ودوليا، فقد تقرر معاقبة اللاعب (إبراهيم بايش) بالإيقاف لثلاث مباريات، على أن تكون العقوبة الفنية بالطرد من ضمنها».

Time واتساب
العراق
الاتحاد العراقي
إبراهيم بايش

أحدث التعليقات

ابو رعد
صلاتك سر نجاحك في الدنيا والآخرة والعاقل من يجمع الحسنيين
سهااام
ياريت قبل يعدموهم يقطعوا اياديهم ورجولهم ويفقعوا عيونهم ويتركوهم يعانوا كم يوم وبعدين يعدموهم
محمد العتيبي
انا سويت مخالفة مرورية حزام الأمان وصورني العسكري وجاني على الجوال عكس شارع بثلاثة آلاف ريال سويت اعتراض رفض راجعت المرور قلي تروح مكان المخالفة في نفس المدينة التي وقعت فيها المخالفه وتبعد 1400 كيلو عن سكني
الشمال
الهجينة حولهالعجينة وخبزها وكلها مع طاسة فول قال اية هونداي عجينة ١٣١
محمد
اخبرها خجولة تستحي غريبة فجأة طار الحياء منها

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