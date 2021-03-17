إيقاف لاعب 3 مباريات بسبب طريقة احتفاله بهدفه

وكالات (صدى):
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، معاقبة لاعب فريق القوة الجوية، إبراهيم بايش، بالإيقاف لثلاث مباريات وفرض غرامة مقدارها 3 ملايين دينار عراقي.
وقالت اللجنة «بعد اطلاع اللجنة على التصوير المرئي للمباراة وما تلاها، كذلك مراجعة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر حركة لاعب القوة الجوية (ابراهيم بايش) في طريقة احتفاله بالهدف".
وأضافت : "لكون مثل هذه الحركات تُعد محرمة وممنوعة محليا ودوليا، فقد تقرر معاقبة اللاعب (إبراهيم بايش) بالإيقاف لثلاث مباريات، على أن تكون العقوبة الفنية بالطرد من ضمنها».