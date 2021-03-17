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توضيح من الصحة العالمية بشأن استخدام لقاح "أسترازينيكا"

Time منذ ساعة
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توضيح من الصحة العالمية بشأن استخدام لقاح "أسترازينيكا"

وكالات (صدى):
دعت منظمة الصحة العالمية، إلى مواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وجاء ذلك بعد أيام من تأكيد وزارة الصحة بالمملكة، على مأمونية اللقاح.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن خبراءها ما زالوا يراجعون بيانات السلامة الخاصة بلقاح "أسترازينيكا"، بعد مخاوف من الإصابة بجلطات دموية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيان:"تجري اللجنة الاستشارية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة اللقاحات تقييمًا دقيقًا لأحدث بيانات السلامة المتاحة".

وتابعت:" في الوقت الحالي، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".

 

Time واتساب
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
لقاح أسترازينيكا

أحدث التعليقات

ابو رعد
صلاتك سر نجاحك في الدنيا والآخرة والعاقل من يجمع الحسنيين
سهااام
ياريت قبل يعدموهم يقطعوا اياديهم ورجولهم ويفقعوا عيونهم ويتركوهم يعانوا كم يوم وبعدين يعدموهم
محمد العتيبي
انا سويت مخالفة مرورية حزام الأمان وصورني العسكري وجاني على الجوال عكس شارع بثلاثة آلاف ريال سويت اعتراض رفض راجعت المرور قلي تروح مكان المخالفة في نفس المدينة التي وقعت فيها المخالفه وتبعد 1400 كيلو عن سكني
الشمال
الهجينة حولهالعجينة وخبزها وكلها مع طاسة فول قال اية هونداي عجينة ١٣١
محمد
اخبرها خجولة تستحي غريبة فجأة طار الحياء منها

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