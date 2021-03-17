توضيح من الصحة العالمية بشأن استخدام لقاح "أسترازينيكا"

وكالات (صدى):
دعت منظمة الصحة العالمية، إلى مواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وجاء ذلك بعد أيام من تأكيد وزارة الصحة بالمملكة، على مأمونية اللقاح.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن خبراءها ما زالوا يراجعون بيانات السلامة الخاصة بلقاح "أسترازينيكا"، بعد مخاوف من الإصابة بجلطات دموية.
وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيان:"تجري اللجنة الاستشارية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة اللقاحات تقييمًا دقيقًا لأحدث بيانات السلامة المتاحة".
وتابعت:" في الوقت الحالي، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".