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انتقاد عضو النصر بعد تقديمه مكافأة لـ"حمدالله"

Time منذ 45 دقيقة
Views 1936
انتقاد عضو النصر بعد تقديمه مكافأة لـ"حمدالله"

طلال الغامدي (صدى):
تعرض عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، لانتقادات واسعة خلال الساعات الماضية، بعد تقدمه بمكافأة مالية إلى مهاجم الفريق عبد الرزاق حمد الله.

واتهم البعض بغلف بكشف الأزمات الداخلية للنادي بدلًا من الحفاظ على استقرار النادي، والتركيز على صرف مكافآت للاعبين، بدلًا من المساهمة في تسوية أزمة ديون النصر.

وكان حمد الله أحرز هدفه المئوي مع النصر في مرمى العين، ليقود النصر للتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على العين بنتيجة (3-0).

ويذكر أن بغلف كتب عبر حسابه قائلا "ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدلله تحقيق المئوية.. مائة ألف ريال هدية من محبك.. سوف يتم تسليمها لك شخصياً حتى لا يحدث ماحدث في مكافاة تحقيقك لهداف العالم واضطر لدفعها مرتين."

 

Time واتساب
النصر
حمدالله
عبدالعزيز بغلف

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
ثبتو الخبر عالشريط حتي يفتي سماحة الشيخ الدلخ بفتوى تمنع هذه الظاهره...
هيمو~☃️
الإنسان إذا خرج من السعودية عليه أن يمتلك شيئين رئيسيين 1- مسدس نار لحماية نفسه والدول الآن تسمح بحمل السلاح الناري لدفاع عن النفس . 2- الكلاب البوليسية ككلب الرعي الألماني جداً رائع عندما يضعه الإنسان في باحة بيته وإذا هو مسلم لايقلق لأن الكلب خارج المنزل وليس داخله وله منزل صغير مستقل له وهو في نفس الوقت يحمي بيتك من أي شخص يحاول يسطو أو يفعل جريمه، وهنالك طرق كثيييييرة جداً لحماية منزلك من المجرمين.
هيمو~☃️
يلعن ابو القلب الاسود ذا طيب حطيه جنمب مستشفى على الأقل مو بزبالة الله يعجل بعذابهم واكيد ذي زانية وقررت تتخلص من الطفل 😣🥺💔 حرام والله يناس حرااااااااام
هيمو~☃️
الله يدنيآ أول كانت فقيره وتشحذ وتعيش ع قطعة خبز وصحن حمص 😹 والحين صارت تبغى أحد يخدمها 🙆‍♂️🤣😭
هيمو~☃️
انا مخي خبطت فيوزاته 😹 الحين ذا رجل ولا أنثى 🤭

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