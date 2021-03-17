انتقاد عضو النصر بعد تقديمه مكافأة لـ"حمدالله"

طلال الغامدي (صدى):
تعرض عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، لانتقادات واسعة خلال الساعات الماضية، بعد تقدمه بمكافأة مالية إلى مهاجم الفريق عبد الرزاق حمد الله.
واتهم البعض بغلف بكشف الأزمات الداخلية للنادي بدلًا من الحفاظ على استقرار النادي، والتركيز على صرف مكافآت للاعبين، بدلًا من المساهمة في تسوية أزمة ديون النصر.
وكان حمد الله أحرز هدفه المئوي مع النصر في مرمى العين، ليقود النصر للتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على العين بنتيجة (3-0).
ويذكر أن بغلف كتب عبر حسابه قائلا "ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدلله تحقيق المئوية.. مائة ألف ريال هدية من محبك.. سوف يتم تسليمها لك شخصياً حتى لا يحدث ماحدث في مكافاة تحقيقك لهداف العالم واضطر لدفعها مرتين."