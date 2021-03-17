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«المرور» يوضح شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا

Time منذ 56 دقيقة
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«المرور» يوضح شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة الخدمات.

وأشارت المرور أنه يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول في منصة أبشر، اختيار خدماتي، ثم النقر على المرور، واختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

وتضمنت الشروط " تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا على ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها".

ولا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة، وعند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

 

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الإدارة العامة للمرور
المخالفات المرورية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
ثبتو الخبر عالشريط حتي يفتي سماحة الشيخ الدلخ بفتوى تمنع هذه الظاهره...
هيمو~☃️
الإنسان إذا خرج من السعودية عليه أن يمتلك شيئين رئيسيين 1- مسدس نار لحماية نفسه والدول الآن تسمح بحمل السلاح الناري لدفاع عن النفس . 2- الكلاب البوليسية ككلب الرعي الألماني جداً رائع عندما يضعه الإنسان في باحة بيته وإذا هو مسلم لايقلق لأن الكلب خارج المنزل وليس داخله وله منزل صغير مستقل له وهو في نفس الوقت يحمي بيتك من أي شخص يحاول يسطو أو يفعل جريمه، وهنالك طرق كثيييييرة جداً لحماية منزلك من المجرمين.
هيمو~☃️
يلعن ابو القلب الاسود ذا طيب حطيه جنمب مستشفى على الأقل مو بزبالة الله يعجل بعذابهم واكيد ذي زانية وقررت تتخلص من الطفل 😣🥺💔 حرام والله يناس حرااااااااام
هيمو~☃️
الله يدنيآ أول كانت فقيره وتشحذ وتعيش ع قطعة خبز وصحن حمص 😹 والحين صارت تبغى أحد يخدمها 🙆‍♂️🤣😭
هيمو~☃️
انا مخي خبطت فيوزاته 😹 الحين ذا رجل ولا أنثى 🤭

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