أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بالطائف يعثرون على الفتاة المفقودة

محمد بن طحيطح (صدى):
تمكن فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بمحافظة الطائف من العثور على الفتاة المفقودة ، والتي تبلغ من العمر ١١ عاماً ، وتسليمها لذويها في وقت وجيز .
حيث عبر أحد أقارب المفقودة عن فرحته وسعادته بالعثور على الفتاة ، وهذا الفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى ثم بفضل أبطال جمعية ساعد للبحث والإنقاذ .
من جانبه ذكر مشرف البحث البري بجمعية ساعد للبحث والإنقاذ الكابتن : جلال الشريف إنه تم إبلاغنا من قبل عمليات جمعية ساعد للبحث والإنقاذ عن وجود فتاة مفقودة في محافظة الطائف والتي تبلغ من العمر ١١عاما ، وعلى الفور تم اللقاء بأحد أقارب المفقودة واتجهنا إلى مركز الشرطة لاستلام خطاب البحث بإسم الجمعية ، وتم مباشرة الحالة من قبل مشرف البحث البري بالجمعية ، والكابتن : مصطفى مظفر ، والكابتن : مشاري العصيمي ، والكابتن : عبد الرحمن الشهري والقيام بعملية البحث عن الفتاة المفقودة ، وتم بحمد لله العثور على الفتاة وهي بصحة جيدة ، وتم التعرف عليها من قبل ذويها .
من جانبه عبر مشرف البحث البري عن شكره وتقديره لعمليات جمعية ساعد للبحث والإنقاذ لسرعة تمرير البلاغ والمتابعة والشكر موصول لكل أفراد الجمعية المشاركين في عملية البحث .