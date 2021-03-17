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أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بالطائف يعثرون على الفتاة المفقودة

Time منذ ساعة
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أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بالطائف يعثرون على الفتاة المفقودة

محمد بن طحيطح (صدى):
تمكن فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بمحافظة الطائف من العثور على الفتاة المفقودة ، والتي تبلغ من العمر ١١ عاماً ، وتسليمها لذويها في وقت وجيز .

حيث عبر أحد أقارب المفقودة عن فرحته وسعادته بالعثور على الفتاة ، وهذا الفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى ثم بفضل أبطال جمعية ساعد للبحث والإنقاذ .

من جانبه ذكر مشرف البحث البري بجمعية ساعد للبحث والإنقاذ الكابتن : جلال الشريف إنه تم إبلاغنا من قبل عمليات جمعية ساعد للبحث والإنقاذ عن وجود فتاة مفقودة في محافظة الطائف والتي تبلغ من العمر ١١عاما ، وعلى الفور تم اللقاء بأحد أقارب المفقودة واتجهنا إلى مركز الشرطة لاستلام خطاب البحث بإسم الجمعية ، وتم مباشرة الحالة من قبل مشرف البحث البري بالجمعية ، والكابتن : مصطفى مظفر ، والكابتن : مشاري العصيمي ، والكابتن : عبد الرحمن الشهري والقيام بعملية البحث عن الفتاة المفقودة ، وتم بحمد لله العثور على الفتاة وهي بصحة جيدة ، وتم التعرف عليها من قبل ذويها .

من جانبه عبر مشرف البحث البري عن شكره وتقديره لعمليات جمعية ساعد للبحث والإنقاذ لسرعة تمرير البلاغ والمتابعة والشكر موصول لكل أفراد الجمعية المشاركين في عملية البحث .

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الطائف
جمعية "ساعد

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انشاء الله فوز الفيصلي يارب🤲 على النادي المسحور
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
أبوخالد.أبها.
ومن أعرض عن ذكري .. فإن له معيشة ضنكا .. ونحشره يوم القيامة أعمى .. قال .. رب لم حشرتني أعمى .. وقد كنت بصيرا ..!؟ قال كذلك أتتك أياتنا فنسيتها .. وكذلك اليوم تنسى .. ماهذه الحياة التي يعيشها اليعض ضياع .. وتخبط .. وعدم طمأنينة .. حينما تسير المركبة في الطريق المخطط لها .. فإنها ستقطع الطريق بكل سهولة ويسر .. ولكن .. حينما تخرج عن الطريق الذي عمل لها لتسير عليه .. فإنها حتما ستقع في متاعب وصعاب .. وربما قادها ذلك الخروج من الطريق السليم إلى الهاوية والسقوط .. رفقا بنفسك أيها الإنسان .. يامن أشغلت نفسك بما لاينفعك في دينك ولا أخرتك .. حب الحياة .. وحب الجمال .. والتمتع بما خلق الله لنا .. كلها أمور لاغبار عليها .. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده .. والطيبات من الرزق .. إن الله جميل .. يحب الجمال .. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .. لا أحد ينكر هذه الأمور .. لكن .. لكن الخروج من المسار الذي حدده لنا خالقنا .. وديننا .. ونبينا .. هنا المشكلة .. يوم أن تلقي إحداهن حجابها .. وتعلن أنها تريد أن تعيش حياتها .. وأنها كانت محبوسة .. وأنها كانت تبدو وكأنها عجوزا .. هذا التمرد .. والإنطلاق الغير محسوب .. والإنفلات .. سيؤدي بأصحابه إلى الهاويه .. إلى الطريق الخاطئه .. إلى المصير المجهول .. السعادة .. كل السعادة في السير على مايرضي ربنا عزوجل .. واصبر نفسك .. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه .. ولاتعدوا عيناك عنهم .. تريد زينة الحياة الدنيا .. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا .. واتبع هواه .. وكان أمره فرطا .. اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنا .. وألهمنا رشدنا .. وقنا شر أنفسنا والشيطان .
ابوبدر
الحمدلله اللي عافانا من هالافعال وماتت امي وابوي الله يرحمهم ويسكنهم جنة الفردوس الاعلى وهم راضين عني وليتهم لو يرجعون واقدر اقوم بخدمتهم باكثر من اول وانصح كل من له ام واب برعايتهم والتسابق في ذلك فوالله اني اتمنى دعوة منهم او حنان منهم او ابتسامتهم او حتى اذا عاتبوني.. والله مشاعر ما يحس بها الا من فقدهم . تكفون اللي له ام واب عايشين واسأل الله ان يمد لكم في اعمارهم ويخليهم على رؤوسكم وان يجعلكم بارين فيهم تكفون قوموا فيهم خير قيام 🙏🌹
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل

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