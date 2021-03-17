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أردوغان يدفع زوجين وطفلهما لمحاولة الهرب من تركيا بطريقة غير إنسانية

Time منذ 53 دقيقة
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أردوغان يدفع زوجين وطفلهما لمحاولة الهرب من تركيا بطريقة غير إنسانية

وكالات (صدى):
وجهت السلطات التركية تهمًا سياسية إلى زوجين بالانتماء لحركة "جولن"، لتضطر الأسرة للهرب من بطش السلطات والقبول بأوضاع غير إنسانية؛ أملًا في النجاة بأنفسهم وتوفير مستقبل أكثر أمنًا لأبنائهم.

وعثر على الزوجين الأكاديمين، داخل مقطورة شاحنة برفقة طفلهما الصغير؛ حيث كانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على عضو هيئة التدريس بجامعة هيتيت في ولاية تشوروم، وزوجته ومعهما طفلهما؛ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وتعرض الزوجين للحكم بالسجن استنادًا إلى استخدامهما تطبيق بايلوك للتراسل الفوري الذي اعتبرت حكومة الرئيس أردوغان أن جميع من استخدمه قد شارك في تدبير محاولة انقلاب 2016 وفصلت من العمل واعتقلت بموجب ذلك الآلاف.

وفشلت محاولتهم الهروب من تركيا إلى جورجيا عبر معبر "صارب" الحدودي بولاية أرتفين؛ حيث تم ضبط واعتقال الأسرة التركية، وخضع الزوجان للاستجواب داخل مديرية الأمن.

 

 

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تركيا
أردوغان
جورجيا

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
أبوخالد.أبها.
ومن أعرض عن ذكري .. فإن له معيشة ضنكا .. ونحشره يوم القيامة أعمى .. قال .. رب لم حشرتني أعمى .. وقد كنت بصيرا ..!؟ قال كذلك أتتك أياتنا فنسيتها .. وكذلك اليوم تنسى .. ماهذه الحياة التي يعيشها اليعض ضياع .. وتخبط .. وعدم طمأنينة .. حينما تسير المركبة في الطريق المخطط لها .. فإنها ستقطع الطريق بكل سهولة ويسر .. ولكن .. حينما تخرج عن الطريق الذي عمل لها لتسير عليه .. فإنها حتما ستقع في متاعب وصعاب .. وربما قادها ذلك الخروج من الطريق السليم إلى الهاوية والسقوط .. رفقا بنفسك أيها الإنسان .. يامن أشغلت نفسك بما لاينفعك في دينك ولا أخرتك .. حب الحياة .. وحب الجمال .. والتمتع بما خلق الله لنا .. كلها أمور لاغبار عليها .. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده .. والطيبات من الرزق .. إن الله جميل .. يحب الجمال .. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .. لا أحد ينكر هذه الأمور .. لكن .. لكن الخروج من المسار الذي حدده لنا خالقنا .. وديننا .. ونبينا .. هنا المشكلة .. يوم أن تلقي إحداهن حجابها .. وتعلن أنها تريد أن تعيش حياتها .. وأنها كانت محبوسة .. وأنها كانت تبدو وكأنها عجوزا .. هذا التمرد .. والإنطلاق الغير محسوب .. والإنفلات .. سيؤدي بأصحابه إلى الهاويه .. إلى الطريق الخاطئه .. إلى المصير المجهول .. السعادة .. كل السعادة في السير على مايرضي ربنا عزوجل .. واصبر نفسك .. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه .. ولاتعدوا عيناك عنهم .. تريد زينة الحياة الدنيا .. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا .. واتبع هواه .. وكان أمره فرطا .. اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنا .. وألهمنا رشدنا .. وقنا شر أنفسنا والشيطان .
ابوبدر
الحمدلله اللي عافانا من هالافعال وماتت امي وابوي الله يرحمهم ويسكنهم جنة الفردوس الاعلى وهم راضين عني وليتهم لو يرجعون واقدر اقوم بخدمتهم باكثر من اول وانصح كل من له ام واب برعايتهم والتسابق في ذلك فوالله اني اتمنى دعوة منهم او حنان منهم او ابتسامتهم او حتى اذا عاتبوني.. والله مشاعر ما يحس بها الا من فقدهم . تكفون اللي له ام واب عايشين واسأل الله ان يمد لكم في اعمارهم ويخليهم على رؤوسكم وان يجعلكم بارين فيهم تكفون قوموا فيهم خير قيام 🙏🌹
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
كلام العقل
الله يوفقه وماقصر مع الهلال ولاعب مميز. ويستاهل كل خير وهذا هو الاحتراف

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