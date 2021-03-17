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وظيفة إدارية شاغرة في هيئة السياحة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1774
وظيفة إدارية شاغرة في هيئة السياحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للسياحة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة بالرياض، بمسمى " مدير الشؤون الإدارية" .

واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس في (الاتصالات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، ويفضّل في نفس المجال، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــا .

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وظائف
الرياض
هيئة السياحة

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ارهق واجهد ههههههههههههههههه شر البليه ما يضحك ولقد رايته هو بنفسه طلب التغير ههههههههههههههههههههههههههههه واضح انك شريطي غنم
شهد عمار مذيعة قناة زد رصيدك.7
یہ بات مان سيتي ماكس للحرب مكتب التعليم في سنة B-)
الزعيم العالمي الأستثنائي
اخطفووووووه
السامر
الله لايبارك للبائع ولا للمشتري // هناك امور لا نعلم ماهي الله وحده هو العالم عنها //والا هل يصدق عاقل مثل هذه الصفقات المليونيه لحيوانات ؟؟؟؟!!!!
kkkk
تصورو رئيس الشورى عندنا يستدعونه النيابه العامه من شان مخالفه هذا من احلام العصر

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