وظيفة إدارية شاغرة في هيئة السياحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للسياحة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة بالرياض، بمسمى " مدير الشؤون الإدارية" .
واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس في (الاتصالات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، ويفضّل في نفس المجال، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــا .