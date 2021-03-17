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وظيفة إدارية شاغرة في الشركة الوطنية للإسكان

Time منذ 27 دقيقة
Views 1514
وظيفة إدارية شاغرة في الشركة الوطنية للإسكان

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للإسكان عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، بمسمى "أخصائي أول إدارة المواهب".

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الموارد البشرية، التطوير التنظيمي) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل والوصف الوظيفي والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف) قبل التقديم على الوظيفة من هنــــــــــا .

Time واتساب
وظائف
الرياض
الشركة الوطنية للإسكان

أحدث التعليقات

مأمون
مابدنا حرية اذا البلد عم يدمر هيك خلاص مابدنا حدا يدخل فينا, بدنا سوريا قبل عام 2011
ابوسلطان
الاصلي راح وقته راح مع الطيبين
؟؟
لسه ياعم مااشتغل في جسمك زين لاتحكم على طول
يوسف العتيبي
zool محلي.. الا الحماقة اعييت من يداويها.. فعلا انت نموذج على شكل قوطي صغير.
؟؟
شوي شوي شوي

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