وظيفة إدارية شاغرة في الشركة الوطنية للإسكان

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للإسكان عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، بمسمى "أخصائي أول إدارة المواهب".
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الموارد البشرية، التطوير التنظيمي) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل والوصف الوظيفي والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف) قبل التقديم على الوظيفة من هنــــــــــا .