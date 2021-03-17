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الأمن العام يضبط 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1645
الأمن العام يضبط 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (جازان ومكة المكرمة والرياض)، 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة، منهم 4 مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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الرياض
جازان
الأمن العام
الجهات الأمنية
الحطب المحلي
نظام البيئة

أحدث التعليقات

مأمون
مابدنا حرية اذا البلد عم يدمر هيك خلاص مابدنا حدا يدخل فينا, بدنا سوريا قبل عام 2011
ابوسلطان
الاصلي راح وقته راح مع الطيبين
؟؟
لسه ياعم مااشتغل في جسمك زين لاتحكم على طول
يوسف العتيبي
zool محلي.. الا الحماقة اعييت من يداويها.. فعلا انت نموذج على شكل قوطي صغير.
؟؟
شوي شوي شوي

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