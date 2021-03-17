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‏الحجرف: مجلس التعاون يقف مع المملكة في كافة إجراءات حفظ أمنها

Time منذ ساعة
Views 1744
‏الحجرف: مجلس التعاون يقف مع المملكة في كافة إجراءات حفظ أمنها

الرياض (صدى):
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، أن مجلس التعاون يقف مع المملكة في كافة إجراءات حفظ أمنها.

وقال نايف الحجرف، خلال البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن مجلس التعاون يشدد على كافة مقررات بيان العلا، مؤكدًا أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

وشدد ‏الحجرف، على ضرورة التكامل الخليجي وضرورة التعاون بشؤون العمالة والأمن الغذائي، وأهمية تفعيل آلية العمل العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن المجلس يرفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث.

وأضاف: "أي أعمال تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية الثلاث باطلة ولاغية"، متابعًا:"‏دول مجلس التعاون متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 67.. كما أن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل الصواريخ الباليستية والملف النووي".

واستطرد: "‏إيران تواصل دعم الميليشيات وزعزعة استقرار المنطقة .. ندعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاث، والمجلس الوزاري يدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين في مأرب.. ضرورة بدء تحقيق بجريمة حرق مركز المهاجرين بصنعاء بعد استهدافه بمقذوفين".

Time واتساب
المملكة
مجلس التعاون
نايف الحجرف

أحدث التعليقات

مأمون
مابدنا حرية اذا البلد عم يدمر هيك خلاص مابدنا حدا يدخل فينا, بدنا سوريا قبل عام 2011
ابوسلطان
الاصلي راح وقته راح مع الطيبين
؟؟
لسه ياعم مااشتغل في جسمك زين لاتحكم على طول
يوسف العتيبي
zool محلي.. الا الحماقة اعييت من يداويها.. فعلا انت نموذج على شكل قوطي صغير.
؟؟
شوي شوي شوي

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