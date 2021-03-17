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صورة جوية رائعة لمدينة الخبر قبل 38 عام
منذ ساعة
1200
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أحدث التعليقات
مأمون
مابدنا حرية اذا البلد عم يدمر هيك خلاص مابدنا حدا يدخل فينا, بدنا سوريا قبل عام 2011
ابوسلطان
الاصلي راح وقته راح مع الطيبين
؟؟
لسه ياعم مااشتغل في جسمك زين لاتحكم على طول
يوسف العتيبي
zool محلي.. الا الحماقة اعييت من يداويها.. فعلا انت نموذج على شكل قوطي صغير.
؟؟
شوي شوي شوي
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