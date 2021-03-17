وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت هيئة تنمية الصادرات باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين للعمل بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية:
1- مدير إدارة التقييم والإستشارات : بكالوريوس " إدارة أعمال " و ما يعادلها ، خبرة 6 سنوات في التصدير أو العمليات التجارية أو منصب إداري .
2- مدير تدريب وتعليم المصدرين : بكالوريوس في إدارة الأعمال او ما يعادلها ، 6 سنوات خبرة في التصدير أو العمليات التجارية أو منصب غداري ، إجادة الإنجليزية .
3- أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين : بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها ، خبرة عامين ، يفضل شهادة مهنية في التدريب ، إجادة الإنجليزية .
4- مدير إدارة التواصل المؤسسي : بكالوريوس تسويق أو ما يعادله ، خبرة 6 سنوات في الإعلام والعلاقات العامة ، و3 سنوات على الأقل في منصب إداري ، إجادة الإنجليزية .
5- مدير الشؤون القانونية : بكالوريوس في القانون أو ما يعادله ، خبرة 6 سنوات منها 3 سنوات في منصب إداري ، معرفة بالأنظمة المالية وأنظمة المشتريات ، وغيرها .
6- مدير إدارة عمليات الموارد البشرية : بكالوريوس إدارة الموارد البشرية ، إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة 6 سنوات ، منها 3 في منصب إداري ، معرفة بنظام العمل والتأمينات .
7- مدير المراجعة الداخلية : بكالوريوس في تخصص المحاسبة ، المالية ، أو ما يعادلها ، خبرة 6 سنوات منها 3 على الأقل في منصب إداري .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .