ترامب ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية حال ترشح ميغان ماركل

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية حال ثبوت صحة الشائعات بأن ميغان ماركل زوجة الأمير هاري ستترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024.
وعلق ترامب على احتمالية ترشخ ميغان ماركل: "آمل أن يحدث ذلك.. وإذا حدث ذلك حقا فاني أعتقد أنه سيكون لدي شعور أقوى تجاه الترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2024".
وذكر سياسي بريطاني لم يتم الكشف عن اسمه، أن ميغان اجتمعت مع ممثلين ديمقراطيين امريكيين عدة مرات لاستكشاف محاولة محتملة لمنصب الرئيس في عام 2024، فيما لم يؤكد ترامب في الفترة الأخيرة عما ما إذا كان يعتزم الترشح مرة أخرى في عام 2024.
وأكد ترامب أنه "ليس من المعجبين بماركل بسبب الطريقة" التي تتحدث عن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والاسرة الملكية، مضيفًا: "أعتقد أنني أعرف الملكة اليزابيث جيدا كما تعلمين.. لقد التقيت بالملكة وأعتقد أنها شخصية رائعة لكني لست من محبي ميغان ماركل".