السجن 7 سنوات لضابطين في قضية تسريبات أمن الدولة بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة كويتية حكماً يقضي بسجن ضابطين برتبة عقيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة بالكويت.
وتضمن الحكم الصادر اليوم الأربعاء عزل الضابطين من الوظيفة، وبراءة البقية، وذلك بناء على الادلة المقدمة من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية التي حققت في الأمر.
وكانت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بدأت بنشر حساب لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية الصندوق السيادي الماليزي.
وعلى إثر هذه التسجيلات وجهت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.