الأعداد السابقة للصحيفة

السجن 7 سنوات لضابطين في قضية تسريبات أمن الدولة بالكويت

Time منذ ساعة
Views 2318
السجن 7 سنوات لضابطين في قضية تسريبات أمن الدولة بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة كويتية حكماً يقضي بسجن ضابطين برتبة عقيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة بالكويت.

وتضمن الحكم الصادر اليوم الأربعاء عزل الضابطين من الوظيفة، وبراءة البقية، وذلك بناء على الادلة المقدمة من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية التي حققت في الأمر.

وكانت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بدأت بنشر حساب لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية الصندوق السيادي الماليزي.

وعلى إثر هذه التسجيلات وجهت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

 

Time واتساب
وزارة الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية
تسجيلات أمن الدولة

أحدث التعليقات

راعي البيضاء
يعني نتحاكم الى الطاغوت ..حكم الجلد بالقران يعن نفصل الدين على كيفنا ولا كيف
عطا
أنا أخذتها امبارح والحمدالله ماصار معي أي اعراض وتوكلوا على الله والي مااخذه يروح ياخذ لو فيه أي اعراض الحكومة ماراح تقدر اخسر أي حد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخت إلى فى يدها
Zoolعالمي
والهلال متى مبارته في كأس الملك يعني الساعه كم

أخر الأخبار

عودة فايز المالكي وشركاه للسباق الرمضاني بعد تأجيل «على جنب»
عودة فايز المالكي وشركاه للسباق الرمضاني بعد تأجيل «على جنب»
Time منذ 17 دقيقة Views 470
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 28 دقيقة Views 1494
5 فوائد مذهلة لتمارين رفع الساقين إلى أعلى
5 فوائد مذهلة لتمارين رفع الساقين إلى أعلى
Time منذ 33 دقيقة Views 1483
"الحصيني" اختفاء تام للغبار وتغير ملحوظ في حالة الطقس
"الحصيني" اختفاء تام للغبار وتغير ملحوظ في حالة الطقس
Time منذ 47 دقيقة Views 1876
ترامب ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية حال ترشح ميغان ماركل
ترامب ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية حال ترشح ميغان ماركل
Time منذ 53 دقيقة Views 1882
عصائر طازجة مفيدة لصحة الكبد وتطهر الجسم من السموم
عصائر طازجة مفيدة لصحة الكبد وتطهر الجسم من السموم
Time منذ 58 دقيقة Views 1671
إجراءات جديدة في فتح الحسابات البنكية لمنع الإحتيال
إجراءات جديدة في فتح الحسابات البنكية لمنع الإحتيال
Time منذ ساعة Views 2096
حبس امرأة وعشيقها بعد ضبطهما يمارسان الرذيلة
حبس امرأة وعشيقها بعد ضبطهما يمارسان الرذيلة
Time منذ ساعة Views 1282
إيميليا كلارك توجه كلمه للسوريين وتدعو لدعم موقفهم
إيميليا كلارك توجه كلمه للسوريين وتدعو لدعم موقفهم
Time منذ ساعة Views 783
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1839