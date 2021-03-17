إجراءات جديدة في فتح الحسابات البنكية لمنع الإحتيال

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي عن ضوابط جديدة لمنع الإحتيال في البنوك والمؤسسات المالية .
وأصدرالبنك المركزي السعودي آلية توثيق إضافية في إجراءات فتح الحسابات سواء بالحضور أو عن بعد من خلال ربط رقم جوال صاحب الحساب بالرقم المعتمد في " خدمة تحقق " لدعم عملية التحقق من المعلومات .
كما سيتم تحديد عدد العملاء وفرز الحسابات الغير متطابقة أرقامها في كافة المؤسسات المالية ، وكذلك وضع خطة لتحقيق تطابق هوية صاحب الحساب مع هوية صاحب رقم الجوال وفقاً لـ " عكاظ " ، وكذلك اعتماد تسجيل رقم الجوال المعتمد في خدمة تحقق ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية والتأكد من الإلتزام بالتعليمات الواردة وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الإلتزام بها .