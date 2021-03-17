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3 منتجات رئيسية منتظر الإعلان عنها من «أبل»

Time منذ ساعة
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3 منتجات رئيسية منتظر الإعلان عنها من «أبل»

وكالات (صدى):
تستعد شركة "أبل" الأمريكية، خلال حدثها العالمي المقبل للكشف عن 3 منتجات رئيسية منتظرة، وهي iPad Pro و AirPods 3 و AirTags وذلك يوم 23 مارس الجاري، خلال حدث خاص لإطلاق تلك المنتجات.

ويعد المنتج الأكثر إثارة المتوقع الإعلان عنه من قبل شركة أبل هو AirTags ، الذي يقال إنه قيد التطوير منذ سنوات؛ حيث تساعد علامات التتبع الدائرية الصغيرة المستخدمين في العثور على أي عنصر شخصي مرفق به علامة AirTag، وذلك باستخدامه على الخريطة في تطبيق "Find My" .

ويوفر Find My للأشخاص تتبع أماكن وجود أجهزة Apple الخاصة بهم، مثل iPad و Mac و Apple Watch و AirPods ، في حالة ضياعها، لكن AirTags ستوسع هذا إلى العناصر اليومية غير الإلكترونية الأخرى، وهي عبارة عن أجهزة دائرية صغيرة عليها شعار "أبل" في المنتصف، ومن المحتمل أن تكون مزودة باتصال "بلوتوث" .

وسيجعل ذلك المستخدمون، قادرون على العثور على الأشياء المفقودة مثل المحافظ أو المفاتيح أو الأمتعة أو حتى دراجة مسروقة إذا كان لديهم علامة AirTag مرتبطة بها.

 

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أبل
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AirTags

أحدث التعليقات

راعي البيضاء
يعني نتحاكم الى الطاغوت ..حكم الجلد بالقران يعن نفصل الدين على كيفنا ولا كيف
عطا
أنا أخذتها امبارح والحمدالله ماصار معي أي اعراض وتوكلوا على الله والي مااخذه يروح ياخذ لو فيه أي اعراض الحكومة ماراح تقدر اخسر أي حد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخت إلى فى يدها
Zoolعالمي
والهلال متى مبارته في كأس الملك يعني الساعه كم

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