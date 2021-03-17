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كورونا يؤدي للإصابة بمرض «التقبيل»

Time منذ 31 دقيقة
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كورونا يؤدي للإصابة بمرض «التقبيل»

لندن (صدى):
كشف خبراء بريطانيون، إن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تتسبب في ما يعرف بـ"الحمى الغدية"، التي تسمى بـ "مرض التقبيل"، وذلك إذا دامت الإصابة بالفيروس لفترة طويلة.

وأوضح الخبراء أنّ فيروس كورونا لا يتوقف تأثيره عند الالتهاب الرئوي، حيث يؤدي إلى الإصابة بـ "الحمى الغدية"، وهي مرض فيروسي، ينتشر عن طريق اللعاب، ويطلق على الفيروس المسبب له اسم "أبشتاين بار".

وذكر الخبراء، أن من أبرز أعراض هذا المرض، الإرهاق الشديد والطفح الجلدي والحمى والصداع، وقد يطول في بعض الأحيان الكبد والطحال، لافتين إلى أن فيروس "أبشتاين بار" عاود نشاطه في الجسم، ويعتقد الخبراء البريطانيون أن فيروس كورونا يمكنه أن يكون سببا قويا في إعادة نشاط هذا الفيروس.

Time واتساب
كورونا
مرض التقبيل

أحدث التعليقات

fares
شكرا جزيلا
؟؟
الشغله اختياري وكل واحده بكيفه ولا تقدر تغصب احد
فهدراكان
الجلاد المئوي لقب جديد لهداف العالم وصاحب الرقم القياسي ب 34 هدف بالدوري يستاهل حمدالله المدح والثناء مع زملائه الهدفين قوميز والسومه والله يوفق الجميع
ابوعمر
وحتى المحكمة لن تعطيه قسمه من الميراث اذا كانت هذه تصرفاته لان الميراث لا يصرف للحدث اذا لم ببلغ الحلم
fares
حقل تجارب

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