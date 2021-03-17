إنخفاض سعر النفط… وبرنت عند 68.32 دولاراً للبرميل

وكالات (صدى):
تباين أداء أسعار النفط الأربعاء 17 مارس إذ تصدت مخاوف بشأن طلب متقلب في أوروبا لآمال انتعاش لأنشطة التكرير في الولايات المتحدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي.
ونزلت العقود الآجلة لبرنت سبعة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 68.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربحت في البداية ما يصل إلى 32 سنتا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 64.84 دولار للبرميل بعد أن زادت ما يصل إلى 28 سنتا في التعاملات المبكرة.