مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية بعد إقرار نظام التخصيص

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء أهم ملامح وأهداف نظام التخصيص الذي وافق عيله مجلس الوزراء أمس الثلاثاء .
وأكدت أن نظام التخصيص يعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ومن خلال المركز الوطني للتخصيص كجهة تنفيذية بالتعاون مع القطاعات المستهدفة .
ويهدف نظام التخصيص للمرونة في البيئة التنظيمية وتعظيم الإستثمارات والمبادرات وحلول الإقتصاد وفرص العمل .
ومن المقرر تخصيص بعض الخدمات الحكومية وطرحها أمام القطاع الخاص للمشاركة فيها ، كذلك سيتم إنشاء صندوق للبنية التحتية يتعاون مع المركز الوطني للتخصيص بشأن مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية .