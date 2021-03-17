الأعداد السابقة للصحيفة

مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية بعد إقرار نظام التخصيص

Time منذ 36 دقيقة
Views 1736
مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية بعد إقرار نظام التخصيص

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء أهم ملامح وأهداف نظام التخصيص الذي وافق عيله مجلس الوزراء أمس الثلاثاء .

وأكدت أن نظام التخصيص يعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ومن خلال المركز الوطني للتخصيص كجهة تنفيذية بالتعاون مع القطاعات المستهدفة .

ويهدف نظام التخصيص للمرونة في البيئة التنظيمية وتعظيم الإستثمارات والمبادرات وحلول الإقتصاد وفرص العمل .

ومن المقرر تخصيص بعض الخدمات الحكومية وطرحها أمام القطاع الخاص للمشاركة فيها ، كذلك سيتم إنشاء صندوق للبنية التحتية يتعاون مع المركز الوطني للتخصيص بشأن مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية .

Time واتساب
المركز الوطني للتخصيص
نظام التخصيص

أحدث التعليقات

fares
شكرا جزيلا
؟؟
الشغله اختياري وكل واحده بكيفه ولا تقدر تغصب احد
فهدراكان
الجلاد المئوي لقب جديد لهداف العالم وصاحب الرقم القياسي ب 34 هدف بالدوري يستاهل حمدالله المدح والثناء مع زملائه الهدفين قوميز والسومه والله يوفق الجميع
ابوعمر
وحتى المحكمة لن تعطيه قسمه من الميراث اذا كانت هذه تصرفاته لان الميراث لا يصرف للحدث اذا لم ببلغ الحلم
fares
حقل تجارب

أخر الأخبار

وظائف شاغرة في شركة حمد الرقيب التجارية
وظائف شاغرة في شركة حمد الرقيب التجارية
Time منذ 25 دقيقة Views 1497
كورونا يؤدي للإصابة بمرض «التقبيل»
كورونا يؤدي للإصابة بمرض «التقبيل»
Time منذ 31 دقيقة Views 1722
مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية بعد إقرار نظام التخصيص
مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية بعد إقرار نظام التخصيص
Time منذ 36 دقيقة Views 1736
وصفة الصبار والكرفس لفرد الشعر المجعد
وصفة الصبار والكرفس لفرد الشعر المجعد
Time منذ 41 دقيقة Views 1477
إنخفاض سعر النفط… وبرنت عند 68.32 دولاراً للبرميل
إنخفاض سعر النفط… وبرنت عند 68.32 دولاراً للبرميل
Time منذ 45 دقيقة Views 1660
راقي شرعي يواجه اتهامات باغتصاب وهتك عرض النساء
راقي شرعي يواجه اتهامات باغتصاب وهتك عرض النساء
Time منذ 50 دقيقة Views 925
بالفيديو.. مواطن مسن: إبرة الأنسولين أصعب من إبرة لقاح كورونا !
بالفيديو.. مواطن مسن: إبرة الأنسولين أصعب من إبرة لقاح كورونا !
Time منذ 55 دقيقة Views 1838
مهيرة البحرينية تفاجأ الجمهور بصورة والدتها الصادمة
مهيرة البحرينية تفاجأ الجمهور بصورة والدتها الصادمة
Time منذ ساعة Views 1126
علامات تدل على تلف مضخة الزيت بالسيارة
علامات تدل على تلف مضخة الزيت بالسيارة
Time منذ ساعة Views 1618
بايدن يوجه رسالة صارمة للمهاجرين : "لا تأتوا إلى هنا"
بايدن يوجه رسالة صارمة للمهاجرين : "لا تأتوا إلى هنا"
Time منذ ساعة Views 2308