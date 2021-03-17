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مباريات اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم الأربعاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق، فيما تغيب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.

مباريات دوري أبطال أوروبا

يستضيف حامل اللقب بايرن ميونخ نادي لاتسيو الذي تلقى هزيمة ثقيلة على أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة 4/1، وذلك في تمام الساعة 23:00 مساءًا بتوقيت المملكة، كما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على تشيلسي في نفس الساعة.

مباريات الدوري الإسباني

يوجد لقاء وحيد مؤجل من الجولة الثانية يجمع بين إشبيلية وإلتشي في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يلتقي بيراميدز بنادي نامونجو في تمام الساعة 16:00، كما يواجه النجم الساحلي نادي ساليتاس 19:00، ويخوض الرجاء مباراة ضد نكانا 19:00.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

fares
شكرا جزيلا
؟؟
الشغله اختياري وكل واحده بكيفه ولا تقدر تغصب احد
فهدراكان
الجلاد المئوي لقب جديد لهداف العالم وصاحب الرقم القياسي ب 34 هدف بالدوري يستاهل حمدالله المدح والثناء مع زملائه الهدفين قوميز والسومه والله يوفق الجميع
ابوعمر
وحتى المحكمة لن تعطيه قسمه من الميراث اذا كانت هذه تصرفاته لان الميراث لا يصرف للحدث اذا لم ببلغ الحلم
fares
حقل تجارب

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