مباريات اليوم الأربعاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق، فيما تغيب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.
مباريات دوري أبطال أوروبا
يستضيف حامل اللقب بايرن ميونخ نادي لاتسيو الذي تلقى هزيمة ثقيلة على أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة 4/1، وذلك في تمام الساعة 23:00 مساءًا بتوقيت المملكة، كما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على تشيلسي في نفس الساعة.
مباريات الدوري الإسباني
يوجد لقاء وحيد مؤجل من الجولة الثانية يجمع بين إشبيلية وإلتشي في تمام الساعة التاسعة مساءًا.
مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية
يلتقي بيراميدز بنادي نامونجو في تمام الساعة 16:00، كما يواجه النجم الساحلي نادي ساليتاس 19:00، ويخوض الرجاء مباراة ضد نكانا 19:00.