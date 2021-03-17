مستجدات فضحية برشلونة

وكالات (صدى):
لا زالت الشرطة الكتالونية، تواصل تحقيقاتها في قضية الفساد المالي الشهيرة بـ "بارسا جيت"، والمتهم فيها مجلس إدارة نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو.
وأوضحت الشرطة الكتالونية، أنه نُسب إلى أعضاء مجلس إدارة برشلونة السابق تهمة تجاوز صلاحياتهم، من خلال التعاقد مع شركات لتشويه سمعة اللاعبين والمعارضين لهم.
وأفرجت الشرطة قبل أسبوعين عن أعضاء مجلس الإدارة السابق، بعد الإدلاء بأقولهم أمام السلطات القضائية.
وتعود القضية لفبراير من عام 2020، بتعاقد إدارة بارتوميو وقتها مع شركة وهمية مقابل 3 ملايين يورو، لمهاجمة نجوم برشلونة وتحديدا ميسي وبيكيه، ومهاجمة المعارضين.