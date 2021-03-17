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مستجدات فضحية برشلونة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1514
مستجدات فضحية برشلونة

وكالات (صدى):
لا زالت الشرطة الكتالونية، تواصل تحقيقاتها في قضية الفساد المالي الشهيرة بـ "بارسا جيت"، والمتهم فيها مجلس إدارة نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وأوضحت الشرطة الكتالونية، أنه نُسب إلى أعضاء مجلس إدارة برشلونة السابق تهمة تجاوز صلاحياتهم، من خلال التعاقد مع شركات لتشويه سمعة اللاعبين والمعارضين لهم.

وأفرجت الشرطة قبل أسبوعين عن أعضاء مجلس الإدارة السابق، بعد الإدلاء بأقولهم أمام السلطات القضائية.

وتعود القضية لفبراير من عام 2020، بتعاقد إدارة بارتوميو وقتها مع شركة وهمية مقابل 3 ملايين يورو، لمهاجمة نجوم برشلونة وتحديدا ميسي وبيكيه، ومهاجمة المعارضين.

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برشلونة
فضيحة برشلونة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
حسيبك الله يارمة،
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
بندر الحربي
ماعاد باقي غير تقيودنا غصب عشان ناخذه الله يكفينا شركم جربو على انفسكم وبعدين جربوه ع المواطن
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** إنا لله وإنا إليه راجعون ***
ابتهال الغامدي
بصراحة البنات اذا تمكنوا خربو بيوت عشان كذا اشوف انه لازم البنت تنشكم الحين كل البنات تطلقوا لأن الدولة مكنتهم وللأسف البنت مش كفو انها تتمكن ويكون قرارها بيدها انا بنت واعرف

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