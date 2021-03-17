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الملك خالد والأمير عبدالله يؤديان العرضة برفقة "السادات " عام 1396 هـ
منذ 40 دقيقة
464
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
حسيبك الله يارمة،
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
بندر الحربي
ماعاد باقي غير تقيودنا غصب عشان ناخذه الله يكفينا شركم جربو على انفسكم وبعدين جربوه ع المواطن
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** إنا لله وإنا إليه راجعون ***
ابتهال الغامدي
بصراحة البنات اذا تمكنوا خربو بيوت عشان كذا اشوف انه لازم البنت تنشكم الحين كل البنات تطلقوا لأن الدولة مكنتهم وللأسف البنت مش كفو انها تتمكن ويكون قرارها بيدها انا بنت واعرف
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