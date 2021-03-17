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منها الإخصاء وإزالة الرحم.. 3 حلول للقضاء على الكلاب الضالة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1722
منها الإخصاء وإزالة الرحم.. 3 حلول للقضاء على الكلاب الضالة

نايف السالم (صدى):
كشف المشرف العام لجمعية "رحمة" للرفق بالحيوان بدر الطريف، عن 3 حلول من شأنها القضاء على خطر الكلاب الضالة المفترسة، وذلك بعد وفاة طفلة الواشلة بالرياض بعد مهاجمتها من قبل 5 كلاب.

وأوضح الطريف خلال برنامج " يا هلا " ،أن من بين الحلول للقضاء على الكلاب الضالة في المملكة عمليات "التعقيم" ما يعني عُقم الحيوانات من خلال إخصاء الذكور وإزالة الرحم والمبيضين للإناث لعدم التكاثر.

وقال: " التعقيم مشهور عالمياً باسم TNVR، ويعني المسك ثم الإخصاء والتعقيم ثم التحصين باللقاحات، ثم الإطلاق، وهذا البرنامج مطبق في كل دول العالم التي حاربت ونفذت وطبقت برنامج السيطرة على الحيوانات الضالة ".

وأضاف: " عندنا عدة حلول أخرى لتجنب مشاكل الكلاب بعد تعقيمها من خلال أن تبدأ البلديات باستبدال حاويات النفايات المفتوحة بحاويات مغلقة ووضع منصات طعام خاصة خارج النطاق العمراني ".

واستكمل:" ليش تقرب القطط والكلاب للأحياء؟ بسبب البلديات فبالتالي لو قطعنا عنها مصدر الغذاء لم ترجع تاني ".

وتابع: " لابد من توعية المجتمع عند إخراج النفايات، بأنه لابد من معرفة متى تجي البلدية لإزالة النفايات كي لا نضعها طوال اليوم في الحاويات حتى لا تجذب الحيوانات ".

وأضاف: " الحلول تتلخص في الإمساك، ثم التعقيم والإخصاء، وإعطاء اللقاحات والتحصينات ضد السعار والأمراض، لا يوجد عندي كلبا مسعورا وهو محصن ".

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الكلاب الضالة
جمعية رحمة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
حسيبك الله يارمة،
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
بندر الحربي
ماعاد باقي غير تقيودنا غصب عشان ناخذه الله يكفينا شركم جربو على انفسكم وبعدين جربوه ع المواطن
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** إنا لله وإنا إليه راجعون ***
ابتهال الغامدي
بصراحة البنات اذا تمكنوا خربو بيوت عشان كذا اشوف انه لازم البنت تنشكم الحين كل البنات تطلقوا لأن الدولة مكنتهم وللأسف البنت مش كفو انها تتمكن ويكون قرارها بيدها انا بنت واعرف

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