منها الإخصاء وإزالة الرحم.. 3 حلول للقضاء على الكلاب الضالة

نايف السالم (صدى):
كشف المشرف العام لجمعية "رحمة" للرفق بالحيوان بدر الطريف، عن 3 حلول من شأنها القضاء على خطر الكلاب الضالة المفترسة، وذلك بعد وفاة طفلة الواشلة بالرياض بعد مهاجمتها من قبل 5 كلاب.
وأوضح الطريف خلال برنامج " يا هلا " ،أن من بين الحلول للقضاء على الكلاب الضالة في المملكة عمليات "التعقيم" ما يعني عُقم الحيوانات من خلال إخصاء الذكور وإزالة الرحم والمبيضين للإناث لعدم التكاثر.
وقال: " التعقيم مشهور عالمياً باسم TNVR، ويعني المسك ثم الإخصاء والتعقيم ثم التحصين باللقاحات، ثم الإطلاق، وهذا البرنامج مطبق في كل دول العالم التي حاربت ونفذت وطبقت برنامج السيطرة على الحيوانات الضالة ".
وأضاف: " عندنا عدة حلول أخرى لتجنب مشاكل الكلاب بعد تعقيمها من خلال أن تبدأ البلديات باستبدال حاويات النفايات المفتوحة بحاويات مغلقة ووضع منصات طعام خاصة خارج النطاق العمراني ".
واستكمل:" ليش تقرب القطط والكلاب للأحياء؟ بسبب البلديات فبالتالي لو قطعنا عنها مصدر الغذاء لم ترجع تاني ".
وتابع: " لابد من توعية المجتمع عند إخراج النفايات، بأنه لابد من معرفة متى تجي البلدية لإزالة النفايات كي لا نضعها طوال اليوم في الحاويات حتى لا تجذب الحيوانات ".
وأضاف: " الحلول تتلخص في الإمساك، ثم التعقيم والإخصاء، وإعطاء اللقاحات والتحصينات ضد السعار والأمراض، لا يوجد عندي كلبا مسعورا وهو محصن ".