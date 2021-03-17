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توجيهات عليا تسمح للمحكوم بطلب عقوبة بديلة عن الجلد تعزيرا

Time منذ ساعة
Views 1838
توجيهات عليا تسمح للمحكوم بطلب عقوبة بديلة عن الجلد تعزيرا

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للمحاكم بشأن عقوبة الجلد تعزيرًا بحق المحكومين.

وتضمنت تلك التوجيها بأن من صدر له حق خاص يقضي بجلد المدعى عليه فللمحكوم له التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.

وأشارت المصادر إلى أن من اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيرا بعد تاريخ صدور المبدأ سواء في الحق العام أو الخاص فللمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد، بحسب عكاظ.

ولفتت إلى أنه في جميع الأحوال الحكم بإيقاع عقوبة بديلة يخضع لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

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المحكمة
المحكوم
الجلد تعزيرا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
حسيبك الله يارمة،
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
بندر الحربي
ماعاد باقي غير تقيودنا غصب عشان ناخذه الله يكفينا شركم جربو على انفسكم وبعدين جربوه ع المواطن
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** إنا لله وإنا إليه راجعون ***
ابتهال الغامدي
بصراحة البنات اذا تمكنوا خربو بيوت عشان كذا اشوف انه لازم البنت تنشكم الحين كل البنات تطلقوا لأن الدولة مكنتهم وللأسف البنت مش كفو انها تتمكن ويكون قرارها بيدها انا بنت واعرف

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