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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ،الرياض ، الحدود الشمالية ،القصيم ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). كما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-38كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع المج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
حسيبك الله يارمة،
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
بندر الحربي
ماعاد باقي غير تقيودنا غصب عشان ناخذه الله يكفينا شركم جربو على انفسكم وبعدين جربوه ع المواطن
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** إنا لله وإنا إليه راجعون ***
ابتهال الغامدي
بصراحة البنات اذا تمكنوا خربو بيوت عشان كذا اشوف انه لازم البنت تنشكم الحين كل البنات تطلقوا لأن الدولة مكنتهم وللأسف البنت مش كفو انها تتمكن ويكون قرارها بيدها انا بنت واعرف

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