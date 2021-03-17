شاهد.. رسالة تحذيرية من الصحة للممتنعين من أخذ اللقاح

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الصحة من خطورة الامتناع عن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، استجابة للشائعات والأكاذيب المشككة في أخذه.
ونشرت الوزارة مقطعا توعويا، حول خطورة الأكاذيب والجدل المثار حول اللقاح، وما قد يسببه من كارثة حال امتناع شريحة كبيرة من أخذه.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه حدث الكثير من الجدل حول تطعيمات الأوبئة منذ أكثر من 80 عاما وتسبب ذلك في خفض معدل التحسين في بعض البلدان وتفشي الاوبئة والوفيات عن أمراض كام يمكن الوقاية منها.
وحذرت من الامتناع عن التطعيم بسبب " كذبة " ،موضحة أنه على كل فرد عدم التردد والمسارعة في أخذ اللقاح للحماية وتكوين استجابة باجسام مضادة في الجسم لحماية النفس والمحيطين.
ونشرت الوزارة المقطع تحت عنوان: " لا تكن ناشرًا للكذبة الطبية، التي قد تتسبب بوفاة الكثير..خذ الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".