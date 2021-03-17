عودة افتتاح مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم بهذه الشروط

الرياض (صدى):
تستعد شركة المياه الوطنية، لإعادة افتتاح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، والذي جرى إغلاقه مع بداية جائحه كورونا.
وانتهت الشركة من وضع الخطة الخاصة باستقبال الراغبين في التزود بمياه زمزم بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية.
ويشترط دخول ٦٠ عميلا في الوقت الواحد بحيث تستوعب الصالات المخصصة لبيع جوالين زمزم هذا العدد.
ويتم الدفع فقط باستعمال الشبكة الإلكترونية مع ضرورة إبراز تصريح توكلنا وقياس درجة الحرارة وتعقيم الأيدي عند الدخول إلى المشروع.
ويكون العمل فقط لفترة واحدة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى التاسعة مساء مع تخصيص ٤ عبوات للشخص الواحد.