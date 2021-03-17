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شاهد.. تركي يعتدي على امرأة في وضح النهار دون تدخل أحد

Time منذ 7 دقائق
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شاهد.. تركي يعتدي على امرأة في وضح النهار دون تدخل أحد

أنقرة (صدى):
لم تصبح مشاهد العنف ضد المرأة في تركيا بمختلف أشكاله ظاهرة جديدة، بل باتت أشبه بظاهرة تتكرر يوميا في ظل سلبية إجراءات الجهات الأمنية.

وفي أحدث واقعة، ظهر رجل تركي في أنطاليا يعتدي بوحشية على امرأة وسط الشارع وفي وضح النهار دون أن يتدخل أحد من المارة.

وسجل العنف ضد المرأة والأطفال أعلى المعدلات في تركيا خلال العام الماضي، لتتصدر أنقرة قائمة دول العالم في قتل واغتصاب النساء والاعتداء الجنسي على الأطفال، ما جعل المنظمات الدولية تطالب بحماية حقوق المرأة والطفل في البلد الذي لا يتوقف فيه النظام عن قمع الجميع.

Time واتساب
اعتداء
تركيا

أحدث التعليقات

راشد حميد سالم ال سعيد
طباخ
abdul
" حذرت وزارة الصحة من سرطان القولون، داعية المواطنين إلى الفحص للحماية من هذا المرض. ".... السبب معروف. جلّها من المشروبات الغازية المشبّعة بالصودا. يحاربون القات والمارِوانا وسايبين التّبغ والبيبسي غازية أسواقنا وفلوسنا بالاضافة الى صحتنا وصحة افلاذ اكبادنا. ومن شبّ على شرب المشروبات الغازية شاب ومعه امعاء سرطانية . فلا يلومنّ إلّا نفسه.
ربيعان الربيعان
حسبي الله على من تسبب بابتعاد الرمز بعد تجاوزهم لانظمة الفيفا لاثبات التهمه على الاهلي
ابو عمار
كان الله في عون لبنان
ابو عمار
اوكي

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شاهد.. تركي يعتدي على امرأة في وضح النهار دون تدخل أحد
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