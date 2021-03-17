شاهد.. تركي يعتدي على امرأة في وضح النهار دون تدخل أحد

أنقرة (صدى):
لم تصبح مشاهد العنف ضد المرأة في تركيا بمختلف أشكاله ظاهرة جديدة، بل باتت أشبه بظاهرة تتكرر يوميا في ظل سلبية إجراءات الجهات الأمنية.
وفي أحدث واقعة، ظهر رجل تركي في أنطاليا يعتدي بوحشية على امرأة وسط الشارع وفي وضح النهار دون أن يتدخل أحد من المارة.
وسجل العنف ضد المرأة والأطفال أعلى المعدلات في تركيا خلال العام الماضي، لتتصدر أنقرة قائمة دول العالم في قتل واغتصاب النساء والاعتداء الجنسي على الأطفال، ما جعل المنظمات الدولية تطالب بحماية حقوق المرأة والطفل في البلد الذي لا يتوقف فيه النظام عن قمع الجميع.