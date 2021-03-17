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اتهام شاب أمريكي بتهديد بايدن ونانسي بيلوسي بالقتل

Time منذ 44 دقيقة
Views 1432
اتهام شاب أمريكي بتهديد بايدن ونانسي بيلوسي بالقتل

واشنطن (صدى):
اتهمت المدعية العامة في ولاية ميشيغان، شابا أميركيا بالتهديد بقتل الرئيس الأمريكي جو بايدن اضافة الى المسؤولتين الديموقراطيتين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وحاكمة الولاية غريتشن ويتمر.

وأوضحت أن " جوشوا داكتور" البالغ 21 عاما نشر في يناير الماضي تعليقات متعددة تتضمن اعتزامه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين، بغرض اندلاع ثورة أميركية جديدة.

وسلم الشاب نفسه أمس الثلاثاء، وهو متهم بالتحضير للقيام بعمل إرهابي واستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، وفي حال ادانته يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل الى 20 عاما.

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بايدن
نانسي بيلوسي

أحدث التعليقات

راشد حميد سالم ال سعيد
طباخ
abdul
" حذرت وزارة الصحة من سرطان القولون، داعية المواطنين إلى الفحص للحماية من هذا المرض. ".... السبب معروف. جلّها من المشروبات الغازية المشبّعة بالصودا. يحاربون القات والمارِوانا وسايبين التّبغ والبيبسي غازية أسواقنا وفلوسنا بالاضافة الى صحتنا وصحة افلاذ اكبادنا. ومن شبّ على شرب المشروبات الغازية شاب ومعه امعاء سرطانية . فلا يلومنّ إلّا نفسه.
ربيعان الربيعان
حسبي الله على من تسبب بابتعاد الرمز بعد تجاوزهم لانظمة الفيفا لاثبات التهمه على الاهلي
ابو عمار
كان الله في عون لبنان
ابو عمار
اوكي

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