اتهام شاب أمريكي بتهديد بايدن ونانسي بيلوسي بالقتل

واشنطن (صدى):
اتهمت المدعية العامة في ولاية ميشيغان، شابا أميركيا بالتهديد بقتل الرئيس الأمريكي جو بايدن اضافة الى المسؤولتين الديموقراطيتين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وحاكمة الولاية غريتشن ويتمر.
وأوضحت أن " جوشوا داكتور" البالغ 21 عاما نشر في يناير الماضي تعليقات متعددة تتضمن اعتزامه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين، بغرض اندلاع ثورة أميركية جديدة.
وسلم الشاب نفسه أمس الثلاثاء، وهو متهم بالتحضير للقيام بعمل إرهابي واستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، وفي حال ادانته يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل الى 20 عاما.