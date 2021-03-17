أمير الكويت يوجه بسحب البلاغات ضد المخالفين لإجراءات كورونا

خالد الظفيري (صدى):
على خلفية البلاغات المقدمة ضد النواب الكويتيين المخالفين لإجراءات كورونا، من ضمنهم رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم، وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بسحب جميع البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية ضدهم.
وكانت النيابة العامة استلمت 38 شكوى من وزارة الداخلية ضد جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وطالبت بالتحقيق معهم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية.
وكان رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم، قال إنه "تم إبلاغي بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات".
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