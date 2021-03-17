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أمير الكويت يوجه بسحب البلاغات ضد المخالفين لإجراءات كورونا

Time منذ 7 دقائق
Views 1213
أمير الكويت يوجه بسحب البلاغات ضد المخالفين لإجراءات كورونا

خالد الظفيري (صدى):
على خلفية البلاغات المقدمة ضد النواب الكويتيين المخالفين لإجراءات كورونا، من ضمنهم رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم، وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بسحب جميع البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية ضدهم.

وكانت النيابة العامة استلمت 38 شكوى من وزارة الداخلية ضد جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وطالبت بالتحقيق معهم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية.

وكان رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم، قال إنه "تم إبلاغي بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات".

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كورونا
أمير الكويت

أحدث التعليقات

ابو مشعل
ههههه الله يخلي الدفع الرباعي يالقواطي هدف والله هديه الزعيم مشغلكم اخبار الضغط هههههههههه منتزه بارك بكم فلينه الذره هههههههه
ابومحمد
نهاية الاختلاط
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
خل اللي طردوه لأ ضعاف الأهلي وتتشليحه يدفعون
¥ ولد نجد ¥
ان لله وان اليه راجعون.
بلبل البحر
اللهم اغفر لحينا وميتنا

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