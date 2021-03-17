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شاهد.. لحظة خروج الشنقيطي محمولاً بعد إصابته في لقاء الفتح

Time منذ 39 دقيقة
Views 1570
شاهد.. لحظة خروج الشنقيطي محمولاً بعد إصابته في لقاء الفتح

طلال الغامدي (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة خروج لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي محمولاً من زميله فواز القرني بعد إصابته داخل منطقة الجزاء من مدافع الفتح، في مباراة أمس الثلاثاء التي انتهت بفوز الفتح 2-1.

وجاءت إصابة الظهير الأيسر مهند الشنقيطي، بعد 32 دقيقة من إصابة عبدالرحمن العبود، جناح الاتحاد.

ومن جانبه علق الناقد محمد البكيري على الأحداث التي تسببت في إقصاء الاتحاد من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قائلا: " خروج اتحادي مؤسف مستوى ونتيجة، من كأس الملك الذي كان احد مستهدفات الفريق منذ بداية الموسم ".

وأضاف البكيري: " بين سوء دبره مدرب، وإفلاس بعض اللاعبين كرويًا، تخبيص، ومن جهة العك) التحكيمي، لكنه ليس شماعة ".

وتابع: " ماهو أكبر من الخسارة، تبعات هذه المباراة من فقدان أظهره الفريق في المواجهة الدورية الهامة أمام الرائد: الشنقيطي (إصابة)، سعود (طرد)، الشمراني أصيب في التمرين قبل المباراة، إضافة إلى الجهد البدني ووجود كمارا بديلا وحيدا لفريق أعرج هجوميا " .

Time واتساب
الاتحاد
الفتح

أحدث التعليقات

ابو مشعل
ههههه الله يخلي الدفع الرباعي يالقواطي هدف والله هديه الزعيم مشغلكم اخبار الضغط هههههههههه منتزه بارك بكم فلينه الذره هههههههه
ابومحمد
نهاية الاختلاط
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
خل اللي طردوه لأ ضعاف الأهلي وتتشليحه يدفعون
¥ ولد نجد ¥
ان لله وان اليه راجعون.
بلبل البحر
اللهم اغفر لحينا وميتنا

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