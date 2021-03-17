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بعد إقصاء الاتحاد من كأس الملك.. مشجعون: "طرد هارون كمارا مطلب"

Time منذ ساعة
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بعد إقصاء الاتحاد من كأس الملك.. مشجعون: "طرد هارون كمارا مطلب"

طلال الغامدي (صدى):
واجه مهاجم الاتحاد هارون كمارا، سيلا من الانتقادات في الساعات الماضية، بعد إهداره فرصة إحراز هدف مؤكد والمرمى خالي، خلال لقاء الفتح أمس الثلاثاء.

وتصدر وسم " طرد هارون كمارا مطلب " قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، حيث أعرب مشجعون وإعلاميون رياضيون عن غضبهم من مستوى اللاعب.

وفي هذا السياق قال المحلل الرياضي جاسم الحربي: " لو لعبت بدل هارون كمارا لسجلت، وش أضاف للاتحاد ولا 1% ، يمكن كان مميز في فترة ما في القادسية، لكنه مو باللاعب اللي ممكن يسوي فرق كبير بالاتحاد" .

كما قال مدرب ضمك السابق نور الدين بن زكري: " هارون كمارا ماعنده المستوى الذي يؤهله أن يصبح مهاجم لفريق كبير مثل الاتحاد " .

يذكر أن نادي الفتح، تمكن من حجز مقعد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، في الوقت الإضافي.

Time واتساب
الاتحاد
كأس الملك

أحدث التعليقات

ابو مشعل
ههههه الله يخلي الدفع الرباعي يالقواطي هدف والله هديه الزعيم مشغلكم اخبار الضغط هههههههههه منتزه بارك بكم فلينه الذره هههههههه
ابومحمد
نهاية الاختلاط
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
خل اللي طردوه لأ ضعاف الأهلي وتتشليحه يدفعون
¥ ولد نجد ¥
ان لله وان اليه راجعون.
بلبل البحر
اللهم اغفر لحينا وميتنا

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