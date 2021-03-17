بعد إقصاء الاتحاد من كأس الملك.. مشجعون: "طرد هارون كمارا مطلب"

طلال الغامدي (صدى):
واجه مهاجم الاتحاد هارون كمارا، سيلا من الانتقادات في الساعات الماضية، بعد إهداره فرصة إحراز هدف مؤكد والمرمى خالي، خلال لقاء الفتح أمس الثلاثاء.
وتصدر وسم " طرد هارون كمارا مطلب " قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، حيث أعرب مشجعون وإعلاميون رياضيون عن غضبهم من مستوى اللاعب.
وفي هذا السياق قال المحلل الرياضي جاسم الحربي: " لو لعبت بدل هارون كمارا لسجلت، وش أضاف للاتحاد ولا 1% ، يمكن كان مميز في فترة ما في القادسية، لكنه مو باللاعب اللي ممكن يسوي فرق كبير بالاتحاد" .
كما قال مدرب ضمك السابق نور الدين بن زكري: " هارون كمارا ماعنده المستوى الذي يؤهله أن يصبح مهاجم لفريق كبير مثل الاتحاد " .
يذكر أن نادي الفتح، تمكن من حجز مقعد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، في الوقت الإضافي.